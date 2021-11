La star de Man Utd veut la sortie de Jan après sa frustration face aux préjugés de Ronaldo

Une star de Manchester United est à la recherche d’une sortie en janvier après avoir été frustrée par le parti pris du club envers Cristiano Ronaldo, tandis que les potins de dimanche sur les transferts affirment que Steven Gerrard est prêt à attaquer les Rangers pour un nouvel arrière gauche d’Aston Villa.

UNHAPPY MAN UTD STAR POURRAIT REJOINDRE LE BARCA

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani pourrait déménager à Barcelone en janvier après avoir été « frustré » par le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Ronaldo a signé pour United pour la deuxième fois cet été après avoir quitté la Juventus. Cependant, son arrivée est intervenue après que Cavani aurait reçu l’assurance que les Diables rouges ne cherchaient pas un autre attaquant.

Mais cela a changé lorsque la légende de United est devenue disponible, en particulier lorsqu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait passer à Manchester City, un rival mortel.

Cavani, qui a souvent mené la ligne la saison dernière, a depuis joué le second violon derrière Ronaldo. En effet, il n’a débuté que deux fois toutes compétitions confondues cette saison.

Et le Daily Star Sunday affirme que le vétéran international uruguayen est désormais sur le radar du Barça.

Le club catalan est actuellement en difficulté financière mais a subi un coup dur dans son département de frappe.

Le coup d’Aguero laisse le Barça court

La signature estivale de Sergio Aguero devrait annoncer sa retraite du jeu en raison d’une malformation cardiaque. Cela laisse le nouveau patron Xavi à court d’options d’attaque, donc un mouvement du Nouvel An pour un Cavani malheureux est logique.

Le Barça pourrait débarquer le joueur de 34 ans pour aussi peu que 5 millions de livres sterling, si United accepte de le laisser partir.

L’avenir à long terme de Cavani dépendra également de la question de savoir si United aura un nouveau manager permanent en charge en janvier.

Ole Gunnar Solskjaer devrait être limogé après que les mauvais résultats du club se soient poursuivis à Watford samedi.

Rodgers et Zidane mènent la course pour remplacer Solskjaer

GERRARD VEUT 8M £ DE RANGERS ARRIÈRE GAUCHE

Le nouveau manager d’Aston Villa, Steven Gerrard, veut arracher l’arrière gauche Borna Barisic à son ancien club des Rangers comme l’une de ses premières recrues. (Dimanche Express)

Le père de Jeremy Doku, cible à long terme de Liverpool, a admis que son fils pourrait être en mouvement en janvier. Cependant, il semble qu’un accord avec Barcelone ne soit pas sur la table en raison de leurs problèmes financiers. (Dimanche Express)

Zinedine Zidane est l’homme aligné par Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. (Miroir du dimanche)

Manchester City n’a aucun intérêt à prêter Raheem Sterling en janvier. Ils ne laisseront pas non plus l’attaquant anglais partir jusqu’à ce qu’ils aient un remplaçant. (Miroir du dimanche)

Eric Dier dit que les séances d’entraînement de Tottenham sont devenues plus épuisantes depuis l’arrivée d’Antonio Conte et ressemblent beaucoup plus à celles dirigées par Mauricio Pochettino. (Miroir du dimanche)

Birmingham a rejeté une demande de l’ancien propriétaire de Watford Laurence Bassini pour acheter le club de championnat criblé de dettes. (Miroir du dimanche)

LE LOOK DE NEWCASTLE POUR BATTRE LES RIVAUX DE VLAHOVIC

Newcastle intensifiera son intérêt pour l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic, mais pourrait se retrouver impliqué dans une vente aux enchères avec d’autres clubs de Premier League. (Dim le dimanche)

Sergio Aguero devrait annoncer sa retraite du football professionnel dans les prochains jours. L’attaquant de Barcelone prend un avis médical pour arrêter en raison d’un problème cardiaque. (Dim le dimanche)

West Ham s’apprête à lancer une deuxième offre pour l’attaquant de Clermont Mohamed Bayo. Southampton, Brighton et Brentford aiment également le joueur. (Dim le dimanche)

Manchester United devra payer 7,5 millions de livres sterling d’indemnités de départ s’il décide de retirer Ole Gunnar Solskjaer de son rôle de manager. (Dim le dimanche)

Chelsea n’envisage pas de prêter Hakim Ziyech en janvier. Cependant, ils auraient écouté les offres permanentes de l’attaquant. (Dim le dimanche)

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Manchester United espère signer Ousmane Dembele sur un transfert gratuit de Barcelone une fois son contrat expiré l’été prochain. (Dim le dimanche)

Manchester United prévoit de placer Darren Fletcher en charge par intérim des affaires de la première équipe s’il limoge Ole Gunnar Solskjaer. (Sunday Telegraph)

Leeds garde un œil sur le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley et pourrait faire un pas pour le milieu de terrain en janvier. (Courrier le dimanche)

Mason Mount est devenu « frustré » et se sent « sous-estimé » à Chelsea en raison de son traitement par rapport à d’autres stars de premier plan du club. (Daily Star dimanche)

Manchester United est prêt à prêter le jeune attaquant Amad Diallo pour 18 mois à un club en Europe. (Daily Star dimanche)