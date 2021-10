La star de Manchester United, Alex Telles, fait une promesse de passion aux fans – Man United News And Transfer News

Après plus d’un an sans foule, la star de Manchester United, Alex Telles, a parlé du plaisir de faire enfin partie d’une atmosphère électrique Old Trafford.

Bien que Telles ait eu du mal à devancer l’excellent Luke Shaw, il a montré sa qualité avec une superbe volée lors de la récente victoire 2-1 sur Villarreal en Ligue des champions.

Dans une interview avec le site officiel de United, il a déclaré: « Ma passion pour le football, pour le jeu, est vraiment importante pour moi sur le terrain, faisant de mon mieux pendant un match.

« Nous savons à quel point les matchs sont difficiles et nous ressentons l’énergie de nos fans, cette passion se répand sur le terrain pour nous aider lorsqu’ils célèbrent un match.

«Je pense que cela nous relie aux fans et au stade. C’est définitivement un facteur important pour gagner des matchs.

L’arrière gauche a également parlé de la compréhension de la pertinence de jouer pour les Diables rouges et de la façon dont le personnel d’entraîneurs actuel a transmis la riche culture du club.

« Bien sûr », a déclaré Telles, « il est vraiment important de savoir que notre personnel d’entraîneurs a cette conscience et cette expérience au sein du club qu’il nous transmet.

« Nous savons à quel point il est important de représenter Manchester United. Comme c’est beau et l’énorme responsabilité.

« Ils nous le transmettent et nous faisons de notre mieux chaque jour à cause de cela. »

Le Portugais a également eu le temps de réfléchir à ce premier but époustouflant devant les fidèles des Reds et de s’engager à ramener l’argenterie au club.

« Je tiens à tous les remercier pour leur soutien », a-t-il déclaré.

« Je suis vraiment heureux d’être ici. Mon premier but devant tous les fans est quelque chose que je n’oublierai jamais. Ils peuvent compter sur moi, advienne que pourra.

« Je me battrai jusqu’à la fin et je ferai toujours de mon mieux pour que United puisse être champion. »