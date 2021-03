Le jeune Amad Diallo de Manchester United a été pressenti pour remporter le Ballon d’Or dans cinq ans par l’homme qui l’a mis sur la voie de la célébrité.

L’ancien gardien de but de l’AC Milan et de l’Italie, Giovanni Galli, qui a organisé le procès de l’adolescent à Atalanta, pense que l’ailier a juste besoin d’ajouter de la force à ses compétences pour devenir un batteur du monde.

.

Diallo a été penché pour la grandeur

Diallo, qui a rejoint United depuis Atalanta en janvier pour un montant de 36 millions de livres sterling, était porté par Galli lorsqu’il était directeur sportif du côté de Serie C Lucchese.

Il a été alerté des écrans électriques de l’Ivoirien pour le club amateur de Boca Barco et a ensuite organisé un essai avec Atalanta avant de rejoindre l’équipe de haut niveau.

Galli a déclaré à Goal: «Amad est unique mais il doit se rendre plus fort.

«En même temps, il doit s’assurer de ne pas perdre sa vitesse, qui est une qualité qui le distingue des autres.

« Bref, je pense qu’il a toutes les qualités pour être candidat au Ballon d’Or dans les cinq prochaines années. »

. ou concédants de licence

Diallo a marqué un premier but brillant pour les Red Devils plus tôt ce mois-ci

Le potentiel étincelant de Diallo a été évoqué par de nombreux joueurs de haut niveau dans le jeu et son ancien coéquipier de l’Atalanta Papu Gomez, qui est maintenant à Séville, a admis que l’attaquant « jouait comme Lionel Messi ».

Le joueur de 33 ans a déclaré: «C’est une future star, croyez-moi.

«Lors de nos séances d’entraînement, il joue comme Messi.

«Vous ne pouvez pas l’arrêter, il est incroyable, nos défenseurs centraux ont de sérieux problèmes quand il est sur le terrain. Il est fantastique.

Diallo a inscrit un premier but brillant pour les Red Devils plus tôt ce mois-ci alors que United faisait match nul avec l’AC Milan à Old Trafford.