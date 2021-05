La star de Manchester United, Bruno Fernandes, donne à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer la “ fougue ”, tout comme Roy Keane l’a fait et cela les rend encore meilleurs

La superstar de Manchester United, Bruno Fernandes, a endossé le rôle de milieu de terrain fougueux laissé par Roy Keane à Old Trafford, a-t-on dit à talkSPORT.

Pendant plus d’une décennie, l’Irlandais a gardé ses adversaires et ses coéquipiers sous contrôle tout en jouant pour les Red Devils avec sa mentalité fougueuse.

Fernandes a apporté une attitude supplémentaire à Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer

Une fois qu’il est parti, cependant, Sir Alex Ferguson et ses successeurs n’ont pas réussi à trouver un remplaçant à Keane, un véritable leader avec une volonté inépuisable de gagner.

Il exigeait toujours 100% de ses coéquipiers et toute baisse de forme était toujours satisfaite par une explosion sur le terrain.

L’as portugais Fernandes est maintenant à Old Trafford depuis près d’un an et demi après un accord initial de 47 millions de livres sterling en janvier 2020.

Il paie déjà ces frais avec ses buts et ses passes décisives, même si bon nombre de ses frappes proviennent du point de penalty.

Keane est réputé pour cette fougue, sur et en dehors du terrain

Mais Fernandes a également ramené du feu au milieu de terrain de United.

Il est souvent vu réprimander ses coéquipiers lorsque des décisions incorrectes sont prises ou que la négligence commence à s’infiltrer dans leur jeu.

Le joueur de 26 ans a des normes élevées alors qu’il cherche de l’argenterie avec Manchester United.

Et l’un des anciens coéquipiers de Keane pense que Fernandes est un successeur parfait, ce qui se traduit par une amélioration de la mentalité au club.

Peu de joueurs auraient une dispute avec le patron de Burnley, Sean Dyche

Tony Cascarino a déclaré au Weekend Sports Breakfast de talkSPORT: «Ils ont maintenant beaucoup de bons personnages dans leur équipe. Il y a aussi un peu de fougue dans l’équipe.

«Vous vous sentez toujours avec Fernandes, il veut toujours en bouleverser un ou deux, ou dit des choses au fur et à mesure que le match se déroule. C’est ce que [Roy] Keane l’a fait. Keane a fait cela pendant des années chez United.

.

Fernandes a 16 buts et 11 passes décisives en Premier League cette saison

«J’ai joué avec Roy donc je sais qu’il le ferait, mais c’était dans le bon sens. Il en dérangerait quelques-uns pendant que le match se déroulait. Fernandes fait ça tout le temps. Si vous le regardez, il le fait tout le temps. Mais cela ne fonctionne pas dans le mauvais sens.

«Je l’ai vu faire un pop chez Luke Shaw. Je l’ai vu faire ça. J’aime bien le fait qu’ils aient ça à leur sujet. Je pense que cela ajoute à eux.