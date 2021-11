La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a un brillant bilan contre Man City et pourrait montrer à Pep Guardiola ce qu’il a presque signé dans le derby de Manchester

Cristiano Ronaldo participera au derby de Manchester pour la première fois en 12 ans alors qu’il cherche à poursuivre son impressionnant record contre Man City.

Beaucoup de choses se sont passées depuis que Ronaldo est arrivé pour la première fois à Manchester United à l’âge de 18 ans, avec un enfant au visage frais qui est devenu l’un des meilleurs joueurs du football mondial.

Man United a signé Ronaldo, 18 ans, pour 12,24 millions de livres sterling en 2003 au Sporting Lisbonne

Le talent spécial de Ronaldo s’est épanoui sur le terrain d’entraînement de Manchester United à Carrington, ce qui l’a transformé en le joueur qu’il est aujourd’hui.

La superstar portugaise est désormais le joueur le plus expérimenté des derbys de Manchester, après son retour sensationnel à United l’été dernier.

Et il possède des statistiques impressionnantes contre les rivaux locaux des Diables rouges.

Ronaldo a marqué lors de sa dernière apparition dans le derby de Manchester sous un maillot United, et il cherchera à continuer là où il s’était arrêté alors qu’il se prépare à affronter à nouveau les Cityzens.

Ronaldo a connu un premier sort en or à Manchester United

Ronaldo a fait un retour sensationnel à United, inscrivant neuf buts et une passe décisive en 11 apparitions cette saison.

Et il n’y a pas beaucoup de façons plus appropriées d’atteindre les deux chiffres qu’en se plaçant sur la feuille de match contre les voisins bruyants de United.

Ronaldo a prouvé son pedigree contre City, gérant un total de sept contributions de buts [five goals and two assists] dans les matchs pour United et le Real Madrid.

Le joueur de 36 ans détient également un solide record de victoires contre les champions en titre de la Premier League. Il a joué contre Man City 14 fois dans toutes les compétitions tout au long de sa carrière, étant du côté des vainqueurs à neuf reprises.

Ronaldo a remporté la Ligue des champions avec Man United en 2008

Toujours un homme pour les grandes occasions, les buts du quintuple vainqueur de la Ligue des champions dans les derbys de Manchester étaient également d’une grande importance.

Son premier but dans le derby est survenu lorsqu’il s’est converti pour aider United à gagner 4-2 au cinquième tour de la FA Cup, en route pour remporter la célèbre compétition.

La saison décisive de l’attaquant en 2006/07 l’a également vu décrocher un tir au but décisif lors de la victoire 1-0 de United sur City, ce qui a permis d’obtenir le premier titre de champion du club en quatre ans.

Et il a marqué son dernier but pour le club, avant son transfert de 80 millions de livres sterling au Real en 2009, avec un coup franc mémorable contre City, United remportant finalement son troisième titre de champion consécutif.

Le premier passage de Ronaldo chez les Diables rouges a servi d’apprentissage, entre 2003 et 2009, marquant plus d’une centaine de buts et remportant plusieurs honneurs, dont trois titres de Premier League et la Ligue des champions.

Cela a jeté les bases du reste de sa carrière et l’a vu réaliser de nombreux records sportifs et réalisations avec le Real et la Juventus, ajoutant quatre autres Ballon d’Or au premier qu’il a remporté alors qu’il était encore à Old Trafford.

Il a rapidement remboursé le club lors de son deuxième passage, ses contributions aux buts gardant sans doute Ole Gunnar Solskjaer dans son travail.

Et le derby de Manchester de samedi pourrait rappeler à Pep Guardiola ce qui lui manque cette saison, après avoir été sur le point de l’amener au stade Etihad cet été.

Au lieu de cela, l’icône portugaise s’alignera à nouveau contre City dans un maillot des Diables rouges – et vous pouvez écouter l’action EN DIRECT et EXCLUSIVEMENT sur talkSPORT.

