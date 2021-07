La star de Manchester United, Dean Henderson, a déclaré que “c’était définitivement le retour à la maison” avec une prédiction audacieuse pour la finale Italie vs Angleterre Euro 2020

in

Dean Henderson insiste sur le fait qu’il « revient définitivement à la maison » et prédit une victoire 3-0 pour l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020.

Le gardien de Manchester United observera un fan qui s’est retiré de l’équipe en raison d’une blessure à la hanche le mois dernier.

GETTY

Le gardien des Diables rouges a remporté une sélection pour l’Angleterre

Et Henderson est extrêmement confiant quant aux chances de ses coéquipiers anglais de remporter un premier tournoi majeur en 55 ans à Wembley dimanche.

S’adressant à Adrian Durham et Darren Bent de BOXPARK Wembley sur talkSPORT, Henderson a déclaré: «C’est définitivement à la maison ce soir.

« Toute la nation est juste derrière l’équipe, le poids est sur leurs épaules et ils doivent livrer ce soir, mais ils ne s’en soucieront pas et ils sortiront vainqueurs.

«Je suis tellement confiant, vous ne le croiriez pas, j’ai tellement confiance en mes coéquipiers. Je ne m’inquiéterais pas, croyez-moi.

.

L’Angleterre est sur le point de réaliser quelque chose de très, très spécial

“Je sais juste. J’ai juste le sentiment que c’est notre année cette année. Tout ce que nous avons vécu au cours des 18 derniers mois… le football n’a pas été le même, la saison dernière était de la merde, je vais être honnête.

« Il n’y avait pas de supporters qui venaient au stade et c’est ce qui fait le football.

« Je regarde là-bas aujourd’hui et vous avez des tas de huards qui s’amusent bien, font la fête. Je viens au jeu pour la première fois depuis longtemps où je ne joue pas, donc je vais en profiter en tant que fan.

“Je regarde dehors et je me dis ‘c’est le football, c’est de ça dont il s’agit’, et j’ai juste un drôle de sentiment que cela rentre à la maison aujourd’hui.”

Lorsqu’on lui a demandé une prédiction de score, Henderson a répondu: “Je vais dire 3-0 à l’Angleterre.”

Branchez-vous sur talkSPORT à partir de 20h pour un commentaire EN DIRECT de l’Italie contre l’Angleterre à l’Euro 2020 depuis Wembley !