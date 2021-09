La star de Manchester United, Edinson Cavani, mécontente du blocage de l’Uruguay – Man United News And Transfer News

in

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, s’est décrit comme se sentant «triste et blessé» d’avoir été empêché de représenter l’Uruguay en milieu de semaine.

Le joueur de 34 ans faisait partie d’une multitude de grands noms qui devaient jouer dans des pays de la «liste rouge», ce qui l’aurait forcé à se mettre en quarantaine jusqu’à 10 jours à son retour au Royaume-Uni.

La perspective que les clubs ne soient pas en mesure d’aligner certains de leurs noms de stars pour les matchs à venir a conduit la Premier League à bloquer la disponibilité des joueurs concernés, alimentant ainsi une division considérable entre clubs et pays.

Comme couvert par Sport Witness, Cavani a réagi à l’interdiction en exprimant immédiatement son mécontentement sur les réseaux sociaux. Il a développé cela dans une conversation avec AUFTV.

“Nous sommes exposés aux décisions qui sont prises dans les organisations de certains tournois et ligues et l’une ou l’autre des deux décisions nous est préjudiciable”, a déclaré Cavani à AUFTV (via El Observador).

« On ne s’enrichit pas avec l’équipe nationale. Nous avons un engagement envers nous-mêmes et un engagement moral à défendre notre pays. On fait de la richesse en portant le maillot de l’équipe nationale.

« J’ai parlé très clairement avec le professeur. Partir était contre-productif pour tout le monde. Je lui ai dit : ‘Professeur, je meurs d’envie d’aller en équipe nationale, mais je dois prendre une décision car ici c’est difficile.

«Ça n’allait pas me permettre d’être dans le rythme et ça n’allait pas me laisser être ni pour le club ni pour l’équipe nationale.

« Je suis resté ici à ronger son frein, voulant vraiment être là-bas. »

La situation de Cavani semble particulièrement tendue étant donné qu’il était l’un des rapatriés d’été les plus retardés de United, ayant participé à la Copa America en juin et juillet.

Sa pré-saison mal tronquée lui a donné très peu de temps pour trouver la forme physique au niveau du club et, trois matchs après le début de la nouvelle saison, il est à peine compris dans un sens significatif.

Cela dit, bien qu’il apprécie clairement le football anglais, une chose dont il ne sera sûrement pas amoureux, ce sont les organes directeurs de la ligue, ayant déjà été accusés par la FA d’inconduite pour une publication sur les réseaux sociaux à la fin de l’année dernière.

En fin de compte, les fans de United espèrent qu’il pourra mettre de côté sa déception internationale latente et recommencer à faire ce qu’il fait le mieux – marquer des buts et inspirer ses coéquipiers.