La star de Manchester United, Jesse Lingard, inspire sa cousine Gabby George alors que le défenseur d’Everton révèle des discussions d’encouragement et son soutien lors d’une blessure au LCA

Avoir Jesse Lingard comme cousin entraînera inévitablement un certain degré de pression de la part du public, mais c’est quelque chose que le défenseur d’Everton et de l’Angleterre Gabby George savoure.

« Je vais évidemment devoir me soutenir », rit la défenseure lorsqu’on lui a demandé qui gagnerait dans une compétition entre elle et Lingard.

Le cousin de Lingard est une star de la WSL

Mais autant il y a une rivalité amicale entre le duo, il y a aussi beaucoup de respect, Lingard faisant tout son possible pour aider George à se remettre d’une grave blessure au LCA.

George a rompu son LCA contre Bristol City en février dernier et a dû faire face à une tension mentale supplémentaire lorsque son opération a été retardée de quatre mois en raison de la pandémie de COVID-19. Elle est revenue à l’action plus tôt cette année, cependant, et sa forme a été récompensée par Everton cet été lorsqu’ils lui ont remis un nouveau contrat de trois ans.

Avoir Lingard à ses côtés pendant une épreuve aussi difficile est quelque chose dont George est incroyablement reconnaissant et dit que le milieu de terrain de Manchester United est un énorme modèle pour elle.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, George a déclaré: «Jesse se débrouille très bien pour lui-même. Il a travaillé dur et s’est entraîné dur et c’est une grande idole non seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens qui ont lutté dans le passé et cela montre que vous pouvez toujours revenir. Il est une grande inspiration pour moi et pour tout le monde.

« Je lui parle beaucoup et surtout quand je traverse moi-même des moments difficiles. En tant que footballeur, tout le monde pense que la route est douce. Pendant mon LCA, il n’arrêtait pas de me donner des discours d’encouragement et de me pousser à avancer.

Lingard est revenu d’une mini-crise ces derniers mois

«Il essaie de regarder autant de matchs qu’il le peut, maintenant c’est sur Sky Sports. Je pense qu’il était dans la salle d’échauffement et qu’il l’avait sur Sky Sports en train de regarder l’un des matchs. Il essaie de suivre et de regarder autant de matchs et j’essaie de regarder autant de ses matchs que possible.

Ce n’est pas non plus là que la connexion avec Manchester s’arrête. George a grandi en regardant United et a idolâtré le duo défensif Rio Ferdinand et Nemanja Vidic dans sa jeunesse.

George veut être la Rolls Royce d’Everton en défense – tout comme Ferdinand et Vidic l’étaient pour United – et est déterminé à aider les Toffees à rebondir après un début difficile en Super League féminine.

Everton devait se battre pour une place dans le top quatre cette saison après avoir fait venir Toni Duggan et le milieu de terrain Hanna Bennison cet été, mais occupe actuellement la dixième place du classement après avoir perdu quatre de ses six premiers matches de championnat.

Ce lent démarrage a incité les Toffees à limoger Willie Kirk en octobre, le Français Jean Luc-Vasseur arrivant rapidement en remplacement de son premier emploi dans le football anglais.

Vasseur a fait ses preuves dans le football féminin après avoir remporté la Ligue des champions avec Lyon et George est convaincu qu’il est l’homme idéal pour renverser la vapeur d’Everton.

George a également discuté de la saison d’Everton

« C’est le premier manager étranger sous lequel j’ai travaillé, si j’ai raison. Donc, ça a été différent », a-t-elle terminé.

« Mais je pense que ce qu’il veut et ce que veut le club correspondent tous les deux. Je pense que c’était le bon rendez-vous pour le club à l’époque et j’espère qu’il pourra nous pousser vers des choses plus grandes et meilleures.

« Tout le monde sait qu’il est un gagnant. Il a remporté des prix de gestion, il a remporté la Ligue des champions et il a remporté des ligues. Cela en dit long en soi. Il veut venir le mettre en œuvre ici. Une fois que vous êtes un gagnant, vous êtes toujours un gagnant.

« Nous avons eu beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux joueurs. Je pense que tout le monde essaie juste de trouver sa forme et de découvrir de nouvelles ligues et de nouveaux joueurs. Je pense que nous allons bientôt cliquer. [In terms of] nos performances, certaines ont été bonnes, certaines parties ont été mauvaises. Mais nous y arrivons et construisons étape par étape. Nous devons juste être patients avec nous-mêmes et je pense que cela viendra. »

Everton Women affrontera Manchester United Women à Walton Hall Park le dimanche 14 novembre à 12h30 dans le cadre du week-end de football féminin. Les billets ne coûtent que 8 £ pour les adultes et 4 £ pour les supporters seniors et juniors. Visitez simplement la section billetterie sur evertonfc.com pour obtenir vos billets dès aujourd’hui.