La star de Manchester United, Jesse Lingard, révèle comment il a réagi lorsqu’il a raté l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

Gareth Southgate a laissé Jesse Lingard hors de son équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro 2020 (Photo: .)

Jesse Lingard dit qu’il a respecté la décision de Gareth Southgate de le laisser en dehors de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, mais qu’il était “émotif” et “déprimé” lorsqu’il a appris la nouvelle plus tôt ce mois-ci.

L’homme de Manchester United a connu une fin de saison exceptionnelle en prêt à West Ham et a été nommé dans le groupe préliminaire de 33 joueurs des Three Lions pour le tournoi de cet été.

Et tandis que Lingard a obtenu du temps de jeu lors des deux victoires d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie, le joueur de 28 ans n’a pas réussi à se qualifier lorsque Southgate a réduit son équipe à 26 joueurs.

C’était une pilule amère à avaler pour Lingard, qui a joué en 2018 lorsque les hommes de Southgate ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde, mais le milieu de terrain s’est relevé et a été vu en train d’encourager son compatriote contre la Croatie depuis un café en plein air.

Jesse Lingard célébrant la victoire de l’Angleterre avec les fans hier ð????´ó ??§ó ??¢ó ??¥ó ??®ó ??§ó ??¿ð??¤ª Il faut respecter la façon dont il a réagi lorsqu’il a raté l’équipe finale de Gareth Southgate pic.twitter.com/0hy7ctd7a7 – Metro Sport (@Metro_Sport) 14 juin 2021

“C’était émouvant”, a déclaré Lingard à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé comment il avait réagi à son omission.

“Vous êtes triste et déprimé, mais vous devez respecter la décision du manager.

« Moi et Gareth avons une excellente relation, et maintenant il s’agit de soutenir les garçons. »



Le milieu de terrain de United a participé aux deux matchs d’échauffement de l’Angleterre avant l’Euro (Photo: .)

Lingard insiste sur le fait qu’il “continuera toujours à soutenir les garçons”, qu’il soit ou non sélectionné.

« J’adore regarder l’Angleterre – je suis moi-même fan. J’ai aimé aller au café en plein air pour regarder le premier match », a-t-il ajouté.

« L’année dernière, en novembre, je pense que personne ne pensait que je m’approcherais de l’équipe. Mais j’ai travaillé dur, j’ai bien fait en prêt et l’Angleterre est venue frapper à la porte.

« J’ai apprécié le camp en mars – c’est toujours bon d’être de retour avec les garçons. J’ai joué dans ces matchs, puis en arrivant à l’Euro, être impliqué dans l’équipe de 33 joueurs était également brillant.

«J’ai travaillé si dur pour y arriver. Je n’ai pas été choisi, mais je continuerai toujours à soutenir les garçons.



Solskjaer et Lingard ont parlé tout au long du prêt du milieu de terrain à West Ham (Photo: .)

Lingard est resté en contact avec l’entraîneur-chef de United Ole Gunnar Solskjaer pendant son séjour à West Ham et a déclaré que le Norvégien était “très favorable” tout au long.

“Le football régulier est la chose la plus importante pour moi”, a-t-il poursuivi.

“Après avoir été prêté et avoir fait un bon parcours dans l’équipe, vous avez commencé à voir le vrai moi, avec les buts et les passes décisives.

«Je n’ai jamais douté de mes capacités, j’ai toujours cru en moi.

“J’ai parlé au manager en pré-saison et lui ai dit:” J’ai besoin de temps de jeu “.

Plus : Technologie



Il a dit : « Nous pouvons en discuter au mois de décembre », et nous avons de nouveau parlé et il a accepté de me laisser partir en prêt.

«J’ai eu diverses conversations avec lui pendant mon séjour à West Ham. Il m’a beaucoup soutenu et c’était un très bon prêt pour moi.

PLUS : Gary Neville « préoccupé » par les « niveaux physiques » de l’Angleterre à l’Euro 2020 et dit que c’est « maintenant ou jamais » pour le capitaine de Manchester United Harry Maguire

PLUS : Manchester United a porté un nouveau coup dans ses efforts pour signer Kieran Trippier avec le Paris Saint-Germain rejoignant la course

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();