La star de Manchester United Marcus Rashford et l’as d’Arsenal Bukayo Saka sont exclus des éliminatoires de la Coupe du monde en Angleterre en raison de blessures

Marcus Rashford et Bukayo Saka ont été exclus des prochains éliminatoires de la Coupe du monde en Angleterre en raison de blessures.

Les deux joueurs ont raté la victoire 5-0 des Three Lions contre Saint-Marin jeudi soir et ne joueront aucun rôle contre l’Albanie et la Pologne dans les cinq prochains jours.

.

Rashford a été contraint à la mi-temps contre l’AC Milan en raison d’une blessure à la cheville la semaine dernière

.

Saka a été l’un des moments forts d’un calendrier international d’automne difficile, faisant ses débuts contre le Pays de Galles en octobre.

Une déclaration de l’Association de football disait: «Marcus Rashford et Bukayo Saka ne joueront aucun rôle dans les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Angleterre.

«Rashford s’est présenté à St. George’s Park avec une blessure qui l’a exclu de la victoire 5-0 contre Saint-Marin et, après une évaluation plus approfondie, il a été décidé qu’il poursuivrait sa rééducation avec Manchester United.

«Saka était resté à Arsenal pour une évaluation plus approfondie d’un problème en cours dans l’espoir de rejoindre les Trois Lions, mais ne sera plus disponible pour les matches contre l’Albanie et la Pologne.

La star de Manchester United, Rashford, souffre d’une blessure à la cheville, tandis que l’ailier d’Arsenal Saka est en proie à un problème aux ischio-jambiers.

L’absence de la paire pourrait conduire à une toute première convocation pour Patrick Bamford, qui a marqué 14 buts cette saison.

La semaine dernière, le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré: «Il est très malheureux [not to be selected] et qui sait?

« Nous pourrions être assis ici dans quelques jours, ayant eu un problème, et Patrick est un joueur que nous regardons beaucoup aussi. »