La star de Manchester United, Marcus Rashford, n’est plus le partant de l’Angleterre, dit Martin Keown qui se demande pourquoi Jesse Lingard a fait signe à Phil Foden

Marcus Rashford n’est plus un partant garanti pour l’Angleterre après ses difficultés à Manchester United cette saison.

C’est selon l’ancien défenseur des Three Lions et d’Arsenal Martin Keown, qui a également estimé que c’était dur que Phil Foden n’a pas obtenu le signe de tête contre Jesse Lingard lors de leur match d’ouverture de la qualification pour la Coupe du monde.

Les Three Lions ont démarré parfaitement leur campagne avec une victoire 5-0 contre Saint-Marin jeudi soir.

. – .

Marcus Rashford a joué 40 fois pour l’Angleterre, marquant 11 buts

Les goûts de Harry Kane et Harry Maguire ont eu droit à la soirée alors que certains des joueurs marginaux ont eu leur chance.

Il y a eu des performances impressionnantes de joueurs comme Dominic Calvert-Lewin, qui a marqué deux fois, James Ward-Prowse, qui a également trouvé le filet, et Jesse Lingard qui a été félicité pour une autre performance étincelante au milieu de terrain.

La compétition pour une place de départ dans l’équipe d’Angleterre est féroce et la légende d’Arsenal Keown pense qu’il pourrait être difficile pour Rashford d’être considéré comme un partant garanti avant l’Euro 2020 cet été.

L’attaquant de Man United a raté son dernier match en club en raison d’une blessure au pied, mais a quand même rejoint l’équipe nationale.

Il n’était pas prêt à affronter Saint-Marin et on ne sait pas s’il jouera ou non contre l’Albanie ou la Pologne.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

.

Rashford se remet d’une blessure au pied

«Je pense que ça devient plus difficile pour lui, je ne pense pas qu’il ait la meilleure des saisons à Manchester United, mais je pense qu’il répondra. Je m’attends à ce qu’il réponde », a déclaré Keown à Jim White, animateur de talkSPORT.

«Il s’agit du développement de vos joueurs. J’ai regardé le Pays de Galles jouer l’autre soir et j’ai été déçu par [Daniel] James de Manchester United.

«Je l’ai regardé et j’ai pensé que sa capacité à courir hors du ballon et à fermer était incroyable, puis sa prise de décision dans le dernier tiers – je pensais que quand il est allé à Man United, cela s’améliorerait sous le nouveau manager, mais je ne l’ai pas fait. le voir.

«Parfois, avec Rashford, je ressens la même chose. Il s’agit de ce qui se passe dans votre club.

.

Phil Foden a quatre sélections en Angleterre

« Je regarde a [Phil] Foden et il se développe incroyablement bien. [Mason] Mount aussi se développe et je pense [Jesse] Lingard est inspiré pour le moment. Il ressemble à quelqu’un à qui on a donné une seconde chance et qui, grâce à cette Angleterre, peut encaisser.

«Cela crée une réelle concurrence de la part des places, notamment de l’arrière latéral. Nous n’avons pas vu Luke Shaw la nuit dernière et qui seront les défenseurs centraux? Harry Maguire se repose bien. Harry Kane s’est reposé.

«C’était une opposition faible, mais cela donne à Gareth Southgate le temps de s’assurer que nous sommes prêts.

«Nous allons aux tournois et nous, les joueurs anglais, sommes fatigués et personne n’a rien sauvegardé dans le tank. Espérons que cette saison cela n’arrivera pas.

Le milieu de terrain de Man City, Foden, a été impressionnant en Premier League toute la saison et a revendiqué une place de départ dans l’équipe d’Angleterre lors de la dernière trêve internationale.

Mais il a été abandonné sur le banc contre Saint-Marin, avec Lingard commençant au milieu de terrain après son superbe retour en forme à West Ham.

Il a conservé sa forme lors de sa première apparition en Angleterre depuis 2019 avec une performance impressionnante mais, malgré la qualité de jeu de Lingard, Keown pense que Foden devrait être devant lui.

.

Lingard a débuté pour l’Angleterre contre Saint-Marin

«J’étais un peu surpris que Foden n’ait pas commencé le match hier soir aussi bien que Lingard l’a fait, nous devons avoir un processus», a ajouté l’ancien défenseur central d’Angleterre et d’Arsenal.

«Si nous revenons au dernier match international en novembre, nous avons battu l’Islande 4-0 et Foden a marqué ce soir-là quelques buts.

«Il a commencé à droite et il n’a pas commencé la nuit dernière.

«Va-t-il maintenant commencer le match ce week-end? Quel est le premier choix parce que nous nous dirigeons vers cela.

«Je pensais que Foden était vraiment un peu malchanceux. Lingard, comme il l’a fait, n’a disputé que sept matchs pour West Ham et a maintenant ouvert cette porte et l’a franchie.

«Il y a Maddison, Mount, et nous devenons plus techniques maintenant. Lingard est un joueur qui est un coureur libre avec une énergie formidable provenant du milieu de terrain, ce que les autres n’ont peut-être pas.

«Il fait de son mieux en dehors du ballon, arrivant tard dans cette surface. Si nous allons adopter une approche plus footballistique avec Mount, je pense que c’est la voie à suivre.

«Ensuite, les goûts de Rashford commencent à être sous pression.»