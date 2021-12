La star de Manchester United, Raphael Varane, a rappelé Zinedine Zidane plus tard, sa mère s’est occupée de Sir Alex Ferguson, mais il était trop timide pour prendre une photo

Le défenseur de Manchester United Raphael Varane a vu sa vie changer en 2011 lorsqu’il est passé d’un as de l’académie à une superstar française en un clin d’œil.

Mais le vainqueur de la Coupe du monde de France n’a pas laissé le basculement extrême des fortunes altérer sa personnalité, ce qui a conduit à des échanges humoristiques avec Zinedine Zidane et Sir Alex Ferguson.

Ferguson et Zidane se sont battus pour la signature de Varane en 2011

Varane a fait ses débuts à Lens en novembre 2010 et au printemps 2011, il était courtisé par les plus grands noms de la planète.

Manchester United et le Real Madrid voulaient tous deux le défenseur central et ont envoyé du personnel clé dans le but d’accrocher sa signature.

Les géants espagnols, avec Jose Mourinho comme manager, ont amené Zidane à courtiser le jeune, mais lorsque la légende française est entrée en contact, la réaction de Varane aura été une énorme surprise pour toutes les personnes concernées.

« Je vais vous donner les détails ! » Varane a déclaré au Times. « C’était un moment fou de ma vie !

.

Varane finirait par jouer sous Zidane après que son héros l’ait aidé à le signer

«Je jouais avec l’équipe première et le club savait que je devais être vendu. Alors quand Zizou m’a appelé, j’étais très occupé et je ne savais pas que c’était lui au début. Quand je l’ai reconnu, j’ai été choqué. ‘Oh wow!’ C’était fou, alors je lui ai demandé de me rappeler un autre jour parce que j’étais occupé et sous le choc.

« Il allait bien. Zizou est très humble et une personne très normale donc il a tout à fait compris. Dix secondes plus tard, j’ai appelé mon frère et je lui ai dit ‘Tu ne sais pas ce que je viens de faire !’ C’était fou, fou ! Pour ma génération, si vous demandez « parlez-moi d’un joueur de football », c’est Zizou. C’est le joueur le plus célèbre et le plus respecté.

Et lorsque Sir Alex Ferguson a tenté de courtiser Varane en personne, le jeune a révélé que c’était en fait sa mère qui avait parlé, avant qu’un transfert au Real Madrid ne soit finalement effectué.

Il a ajouté : « Oui, oui ! Encore un choc ! Je regardais par la fenêtre pour voir s’il venait vraiment dans ma maison. Quand il est venu, je ne parlais pas anglais, ma mère parle un anglais parfait donc elle parlait plus avec lui. C’était une discussion d’une heure sur la façon dont il peut m’aider à grandir en tant que personne et joueur. Ce fut une grande expérience.

Ferguson a rencontré Varane et sa famille alors qu’il tentait de le tenter à Old Trafford

«Pour moi, Manchester United a toujours été un grand, grand club avec une grande histoire. je me souviens quand [Rio] Ferdinand et [Nemanja] Vidic jouait ensemble. J’ai toujours respecté ce club et son histoire. [David] Beckham, beaucoup de joueurs avec un gros héritage dans ce club, donc oui, j’ai toujours respecté le football anglais et surtout United.

« La première idée était de venir à United. En raison des circonstances, Zizou m’a appelé et le transfert s’est accéléré très rapidement et je suis allé à Madrid. j’ai parlé avec [José] Mourinho, est rentré en France et a passé le baccalauréat le lendemain de ma rencontre avec Mourinho. Il a passé. « Oui! C’était un mois absolument fou !

Et plutôt que d’être un jeune confiant et arrogant, il a admis qu’il n’avait pas le courage de saisir un moment de sa rencontre avec Fergie.

Varane ne s’est pas fait prendre en photo avec la légende de United, a-t-il admis: « J’étais trop timide pour demander. » Maintenant, cependant, un joueur plus mature, il tient à rattraper Ferguson. « Oui! Je veux le rencontrer pour parler du bon vieux temps.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.