Matthew Gwynne est dans un tas d’ennuis. WKRN rapporte que l’ancien de Married At First Sight a été arrêté le samedi 6 novembre pour vandalisme domestique. Selon un affidavit d’arrestation obtenu par les nouvelles locales, Gwynne s’est disputé lors d’une fête avec une femme avec laquelle il était en couple. Il lui aurait dit qu’il allait se rendre chez elle, qu’elle a abattue. Elle lui a dit de retourner chez lui à la place.

Gwynne a quitté la fête et la police a déclaré que la victime avait reçu un message de sa société de sécurité à domicile l’informant qu’une alarme d’entrée s’était déclenchée chez elle. Elle est revenue le lendemain pour découvrir que sa maison avait été cambriolée. Elle dit qu’il y avait des dommages importants à son cadre de porte. Bien qu’aucun de ses effets personnels n’ait disparu, tous les objets de Gwynne ont été pris. Cela a conduit la femme à soupçonner que Gwynne était chez elle malgré le fait qu’elle lui ait demandé de ne pas le faire.

Elle a vérifié la vidéo de sécurité de sa sonnette et il a été confirmé que Gwynne était chez elle. La femme a donné à la police la séquence vidéo, prouvant qu’il était chez elle, et a déclenché l’alarme. Gwynne a été réservé et accusé de vandalisme à Nashville, TN. Il a été libéré le lundi 8 novembre après avoir versé sa caution de 2 500 $. Il doit comparaître devant le tribunal le 20 décembre.

Gwynne est une star internationale du basket-ball qui est apparue dans la saison 9 de la populaire série de téléréalité Lifetime. Il a été jumelé avec l’enseignante, Amber Bowles. Au départ, la paire a sympathisé. Mais tout au long de l’expérience du mariage arrangé, Gwynne a joué avec Bowles. Il disparaissait pendant des jours, ne répondait pas aux appels téléphoniques et commençait à sauter le tournage.

Bowles a confronté Gwynne le jour de la décision concernant des rumeurs dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, selon lesquelles il était infidèle. Elle a même dit que ses collègues ont prétendu avoir vu Gwynne avec d’autres femmes. Elle a choisi de mettre fin au mariage mais a eu du mal à divorcer car elle a déclaré que Gwynne avait traîné des pieds dans le processus.

Au cours de la réunion spéciale, Gwynne a affirmé qu’il n’avait jamais été attiré par Bowles, bien qu’il ait été intime avec elle à de nombreuses reprises. Après leur séparation, Bowles a parlé de la personnalité déformée de Gwynne.

« Je pense sincèrement qu’il est [a narcissist] », a-t-elle déclaré lors d’un live sur Instagram, ajoutant qu’elle pensait qu’il avait « des problèmes de santé mentale ». il avait « super droit ».