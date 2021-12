Le Noël de Jamie Otis et Doug Hehner sera un peu différent de ce à quoi ils s’attendaient après que leur fils Hendrix, 19 mois, ait été testé positif pour COVID-19. La star de Married at First Sight, qui a rencontré et épousé son mari lors de la saison 1 de l’émission, a révélé dimanche sur Instagram une mise à jour sur la santé d’Hendrix après l’avoir emmené à l’hôpital la semaine dernière à cause d' »une autre crise ».

« Quand nous étions à l’hôpital, Hendrix a été testé pour tout sous le soleil pour comprendre ce qui le rendait si malade … nous avons découvert le lendemain qu’il avait Covid », la star de Lifetime a légendé une photo de sa famille, également y compris Henley, sa fille de 4 ans, qui passe du temps ensemble et une autre Hendrix qui dort. « Eh bien, il a Covid, un adénovirus et un rhinovirus, mais quand j’ai entendu Covid, j’étais sous le choc absolu et j’ai immédiatement commencé à pleurer. »

La personnalité de la réalité a ajouté que ses beaux-parents, qui sont « plus âgés », étaient avec Hendrix au moment de sa dernière crise et donc exposés au COVID-19, mais ont déjà été vaccinés et ont reçu leurs injections de rappel. « En priant Dieu, ils ne tombent pas malades », a écrit Otis. Depuis le diagnostic d’Hendrix, la famille a passé des jours « complètement hors ligne » à essayer de contrôler ses fièvres, car « il semble avoir ces crises lorsque sa température augmente puis baisse rapidement ».

« Nous serons en quarantaine au moins jusqu’au lendemain de Noël », a-t-elle poursuivi, écrivant que même si le diagnostic a été difficile pour tout le monde, elle comptait ses bénédictions de pouvoir célébrer avec sa famille pendant qu’ils se reposent et se rétablissent. « Ce sera certainement si triste de manquer Noël en famille, mais nous ne sommes pas prêts à risquer de rendre quelqu’un d’autre malade », a-t-elle expliqué. « Nous restons très reconnaissants et nous nous concentrons sur la gratitude … cela pourrait être bien pire. Nous avons de la chance d’être hors de l’hôpital et tous ensemble. Et Hendrix semble s’améliorer chaque jour. »

En guise de doublure argentée, Otis a déclaré qu’elle appréciait les câlins « longs et doux » qui découlent d’un enfant malade, notant qu’elle « profitait définitivement de mon garçon turbulent se blottissant sur mes genoux et restant plus d’une seconde. » Alors que les vœux venaient dans les commentaires, Otis a ajouté: « Merci beaucoup pour vos prières … Je me sens tellement béni pour vous et je vous aime tous tellement !! #bestfrans. »