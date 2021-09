La star de “Mariés au premier regard” renvoyée pour comportement “inacceptable”

Un participant de la version britannique de Married at First Sight a été retiré en raison d’un mauvais comportement. Digital Spy rapporte que Nikita Jasmine a été retirée de la série deux mois seulement après le début de l’enregistrement. Un porte-parole de l’émission a déclaré que la décision avait été prise de donner la botte à Jasmine en raison de son comportement “inacceptable”. Dans un communiqué, ils ont déclaré: “Le bien-être des acteurs et de l’équipe est notre priorité absolue à tout moment tout au long de la production et au-delà.”

Jasmine a été dans plusieurs disputes ou situations qui ont dégénéré depuis qu’elle a dit “oui” à Ant à l’autel. La déclaration continue, expliquant : “Pendant le tournage, une situation s’est aggravée hors caméra et Nikita a affiché un niveau d’agressivité inacceptable et a enfreint notre code de conduite convenu sur le comportement. En conséquence, on lui a demandé de quitter l’expérience. Tous impliqués ont reçu un soutien et Nikita s’est depuis excusé et a résolu la situation avec les personnes impliquées.”

Le rapport souligne une autre situation qui a dégénéré impliquant Jasmine. Dans une scène, elle a menacé de quitter la série alors que les jeunes mariés se sont rencontrés lors d’un premier dîner après leur lune de miel. Elle dit à l’équipe de tournage: “Puis-je simplement dire, réfléchissez avant de parler, car pour tous les ennemis, moi et Ant avons eu une lune de miel luxuriante à part ce jour-là. Mais le reste des huit, neuf jours où nous étions là étaient méchant. Alors vous tous avec haine, f ** k vous tous!”

Jasmine a exprimé sa méfiance à l’égard du processus après avoir été jumelée à Ant. Elle a dit aux téléspectateurs qu’elle aspirait à un homme de 6 pieds de haut avec des muscles, de belles dents et des yeux verts. Mais une fois qu’elle a vu Ant, elle a dit aux caméras: “Ils viennent de faire tout le contraire de ce que j’ai demandé.”

Sa personnalité est connue, avec le matériel promotionnel de Chanel 4 pour l’émission décrivant Jasmine comme ayant “de l’impertinence, de la confiance et beaucoup d’opinions”. Jasmine et Ant sont l’un des huit couples de la saison en cours. La saison a débuté le mois dernier. Jasmine n’a pas fourni de commentaire officiel lorsque le rapport a été diffusé.