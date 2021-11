Marié à First Sight UK, un ancien élève prouve que ce n’est pas parce que l’on divorce d’un ex qu’il ne peut pas lui sauver la vie. Elle donne un tout nouveau sens à l’amour inconditionnel alors que Marilyse Corrigan a récemment annoncé qu’elle avait réussi une greffe de rein afin de donner à son ex une seconde chance de vivre. La star de télé-réalité, 37 ans, a participé à un programme de don de rein, où son organe a été remis à une femme afin que son ex, Shaun, en reçoive un en échange.

Shaun, qui partage deux fils avec Corrigan, souffre d’une maladie polykystique des reins. La maladie provoque la croissance de kystes, ce qui réduit la fonction rénale et conduit à une insuffisance rénale. Dans une publication que Corrigan a partagée sur les réseaux sociaux, elle a fait savoir à ses abonnés que son « travail était fait maintenant », ajoutant qu’elle rentrait chez elle pour se reposer pendant que Shaun se rétablissait.

‘Nous l’avons fait! J’ai l’air bien mieux que je ne le pense avec certitude », a-t-elle légendé un message d’elle depuis son lit d’hôpital. « Merci pour tous les messages de soutien. Cela m’a vraiment aidé à traverser ces derniers jours. En entendant tant d’histoires de dons, j’ai lu chaque message et cela a été si réconfortant à lire. Je viens juste d’aller voir Shaun, il va bien, il a vraiment l’air mieux que moi ! Ce qui est à prévoir. Temps à la maison. J’ai besoin de mon lit et de beaucoup de repos maintenant. Mon travail est maintenant terminé. »

Bien qu’il soit en bonne santé, Corrigan ne s’est pas qualifié pour la greffe. Les résultats des tests ont prouvé qu’elle ne correspondait pas. Shaun a appris qu’il aurait besoin d’une dialyse et d’une greffe de donneur en 2019. Corrigan a révélé qu’elle était motivée par ses enfants pour aider.

« Ils étaient très contrariés parce qu’ils ne le comprenaient pas », a-t-elle dit à OK ! Magazine. « Et nous devions leur expliquer ce que cela signifiait et ils devaient témoigner, quand ils restaient avec leur père et qu’il serait sur le [dialysis] machine tous les soirs. »

Les membres de la famille de Shaun ont pu donner leurs propres reins pour diverses raisons, notamment leur propre état de santé. En conséquence, Shaun s’est retrouvé sur une liste d’attente compétitive pour un donneur décédé.

Lors d’une visite pour voir ses fils, Corrigan l’a surpris avec une lettre détaillant ses plans d’aide, ce qui a ému Shaun aux larmes. Mais la pandémie de coronavirus mettrait fin à leurs plans.

« J’ai signé tous les papiers et Covid a frappé », a-t-elle expliqué. « Shaun ne pouvait pas avoir les enfants parce qu’il devait s’isoler – c’était un patient à haut risque. J’ai donc eu les enfants pendant un an pendant qu’il faisait quelques visites de fenêtre pour leur dire bonjour. Donc pour moi, ce sont mes enfants besoin d’un rein parce que j’en avais besoin pour leur père, c’est donc comme ça que je le vois. Et parce que mes enfants sont si importants et précieux pour moi, cela rend toute la situation correcte. «

Heureusement, tout s’est bien passé. Shaun et Corrigan sont tous les deux en voie de guérison et leurs enfants ne pourraient pas être plus heureux.