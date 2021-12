La star de «Married at First Sight» dit que Ryan Obure choque les fans avec la vraie raison du divorce de Clara

Marié au premier regard : la star d’Atlanta, Ryan Obure, explique pourquoi il a choisi de se retirer de son mariage avec Clara. Les téléspectateurs de l’émission se souviennent que les deux ont eu du mal à se connecter à travers l’intimité et sexuellement. Clara a exprimé ses frustrations à ses co-stars, ainsi qu’aux experts, ne comprenant pas pourquoi Ryan était dans l’opposition. Clara a également contesté le fait que Ryan n’ait jamais dit à une fille avec qui il sortait qu’il l’aimait, bien qu’il soit dans une relation de plusieurs années. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de dire « Oui » le jour de la décision. Et lors de la réunion spéciale, le couple a annoncé qu’ils vivaient ensemble, achetaient une maison et prévoyaient même d’organiser une grande fête de mariage pour célébrer la nouvelle année. Mais quelques jours après la diffusion de la réunion de MAFS, les deux ont annoncé qu’ils se sépareraient.

Maintenant, Ryan donne sa version de l’histoire. Et il semble que cela arrive à un moment où il en a marre que Clara dise de prétendues fausses vérités à travers des vidéos Instagram et TikTok de click-baitey. Bien que beaucoup pensent que le manque de chimie sexuelle a déchiré le couple, Ryan dit que c’était le manque d’effort de Clara pour s’immerger dans sa culture. Le couple est entré dans l’histoire en tant que premier couple interracial de l’histoire de la série. Ryan est noir.

Dans une explication en neuf diapositives de ses pages Instagram, Ryan a exposé les différences culturelles qu’il dit avoir vécues pendant le tournage et après, malgré des mois de conseils conjugaux pour essayer de le faire fonctionner. Il dit également que Clara était consciente de ses problèmes mais qu’elle s’est détournée devant la caméra en utilisant le manque de sexe comme raison de la déconnexion. Dans l’ensemble, il souhaite avoir fait connaître ses sentiments publiquement plus tôt.

« Vous ne pouvez pas vraiment être ouvert à épouser une autre race et ne pas vouloir épouser leur culture (ou du moins la comprendre) », a-t-il écrit, ajoutant que « l’expérience noire et la culture noire ne sont pas monolithiques » et sont » en constante évolution et en constante évolution avec le temps. » Il a également présenté des exemples précis. « Ce que je peux dire, c’est: entrer dans une réunion de famille et ne parler à personne et faire défiler votre téléphone ne volera jamais et refuser de la nourriture (en dehors d’une allergie ou d’un évitement alimentaire) parce que vous n’aimez pas son apparence ne le fera pas aider non plus », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a des végétaliens et des pescetariens dans sa famille qui ne se comportent pas comme tels.

Il dit également que les choses sont devenues plus compliquées lorsqu’il s’est demandé s’il fallait fonder une famille. « En vous mariant avec une race/culture différente, vous adoptez intrinsèquement des parties de leur identité », a-t-il écrit, ajoutant : « le plus important, c’est que vos enfants le feront à 100%, et vos enfants auront besoin de vous pour les aider à s’y retrouver. »

Le plus gros succès est venu en termes de frustrations de Clara à propos du sexe. « Entendre plus de frustrations sur le manque de relations sexuelles au cours des deux premières semaines que sur les capacités spirituelles et mentales était alarmant », a-t-il écrit. « Avant de vous engager à acheter une maison sans aucun soutien financier de votre conjoint, ces réponses sont importantes. »

Ryan dit qu’ils différaient en termes de mentalité, de foi et de travail. Il dit que la question de Clara sur les raisons pour lesquelles il est si déterminé dans son travail était choquant et a ajouté qu’elle ne comprenait pas sa quête de grandeur en tant qu’homme noir. Clara n’a pas répondu.