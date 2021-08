La star de Marvel, Dave Bautista, a une réponse directe pour expliquer pourquoi il n’exprime pas Drax dans Et si… de Disney +?

De toute évidence, cette mise à jour ne plaira pas à beaucoup de fans de Marvel, même si ce serait parfaitement normal pour à peu près n’importe quel autre projet au-delà de What If…? Par exemple, Dave Bautista n’exprime pas Drax dans la série animée hebdomadaire Les Gardiens de la Galaxie, et ce n’est vraiment que dans les cas les plus rares où les acteurs de cinéma reprennent effectivement leurs rôles sur grand écran pour des retombées animées. Bien sûr, et si… ? est à un niveau différent, car il est entièrement intégré au canon MCU, il y a donc des attentes de connexion impliquées. Mais ce n’est pas comme si Bautista était le seul acteur absent ici. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson et plusieurs autres ne reprennent pas non plus leurs rôles.