La star de Matrix Resurrections Priyanka Chopra a apporté un changement important à son personnage

Avec la sortie imminente de The Matrix Resurrections, les fans sont réintroduits dans Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie Ann Moss) et Morpheus (Yahya Abdul Mateen II). Une chose à laquelle ils ne s’attendent peut-être pas, cependant, est le retour de Sati.

Pour ceux qui n’ont pas revisité la trilogie originale depuis un moment, Sati était le programme en exil créé sans but, visualisé à l’intérieur de Matrix comme une jeune fille indienne qui est confiée aux soins de l’Oracle dans The Matrix Revolutions. Maintenant, cependant, elle a grandi et réapparaît dans la vie de Neo, maintenant jouée par Quantico et la star de Baywatch Priyanka Chopra.

Alors que Sati offre peut-être encore de sages conseils à Neo alors qu’il se lance dans son voyage, une partie du défi de Chopra consistait à déterminer qui Sati avait grandi pour devenir à l’intérieur de la matrice. Chopra a déclaré à GameSpot qu’elle avait eu un certain nombre de conversations avec la scénariste / réalisatrice Lana Wachowski à ce sujet.

« J’avais vraiment besoin de comprendre comment [Wachowski] J’ai vu la Sati plus âgée et ce qu’elle pensait être son objectif dans le film », a expliqué l’actrice. « Et donc je me suis vraiment penché sur elle parce que personne ne connaît Matrix comme Lana Wachowski. Je ne voulais pas prendre une mauvaise décision. Alors je me suis vraiment penché sur elle et j’ai vraiment choisi son cerveau pour savoir ce que serait ce personnage maintenant et quel serait son rôle central dans le voyage de Neo. »

Elle a cependant apporté une suggestion pour le personnage. « Je voulais en fait rendre hommage à la culture indienne de Sati », a déclaré Chopra. « C’était quelque chose que je pensais être vraiment important. Je pense que la mondialisation des personnages et la normalisation des cultures sont très importantes, en particulier dans les films mondiaux comme The Matrix. Et c’est quelque chose qui a été très important pour Lana, de toute façon. Si vous voyez le diversité dans les films Matrix depuis le début, ça a été très, très mondial. C’était donc important pour moi. «

Pour ce faire, elle a travaillé avec l’équipe de garde-robe pour intégrer des éléments de la culture indienne dans son costume. « Nous avons rendu hommage avec ses cheveux à la jeune Sati », a déclaré Chopra. « Et avec les vêtements, nous avons utilisé des bordures de saris, nous avons utilisé des couleurs très indiennes, le pantalon ressemble à un dhoti, ce qui est très indien. Donc des trucs comme ça, qui sont super subtils et intégrés, mais qui l’étaient, je pense , vraiment cool de pouvoir explorer. »

Le résultat final est un hommage au personnage que nous avons rencontré à l’origine il y a près de 20 ans, qui, espérons-le, sera encore développé dans les futurs films.

The Matrix Resurrections est dans les salles le 22 décembre.