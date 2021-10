La star de ‘Mayans MC’ JD Pardo fera équipe avec Ben Affleck dans un nouveau projet

La star de Mayans MC, JD Pardo, s’est inscrite pour jouer dans le prochain film d’Alita : le réalisateur de Battle Angel, Robert Rodriguez. Le film, intitulé Hypnotic, mettra en vedette Ben Affleck en tant que détective et est actuellement tourné au Texas. Pardo a confirmé son casting sur Twitter, le qualifiant d' »honneur » de travailler avec Affleck et Rodriguez.

Dans Hypnotic, Affleck incarne un détective au centre d’un mystère impliquant sa fille, interprété par Hala Finley (Homme avec un plan), un programme gouvernemental secret et d’autres crimes impossibles haut de gamme. Le scénario a été écrit par Rodriguez avec Max Borenstein (Godzilla contre Kong). Rodriguez produit également avec le PDG de Studio Jeff Robinov et John Graham avec Solstice Studios, rapporte Deadline. Le casting d’Hypnotic comprend également Alice Braga (The Suicide Squad), William Fichtner (Maman) et Dayo Okeniyi (Voir).

Pardo a célébré son adhésion au film dans un tweet mercredi. « Je ne peux pas l’exprimer avec des mots. C’est un honneur de travailler aux côtés de Robert Rodriguez et Ben Affleck. Pendant des années, j’ai regardé leur travail. Good Will Hunting est l’un de mes favoris de tous les temps et Robert est un savant du cinéma. C’est un un honneur et un privilège », a écrit l’acteur.

Rodriguez est surtout connu pour avoir réalisé des films d’action et de genre comme Sin City, Planet Terror, Spy Kids, Machete, Desperado et From Dusk Till Dawn. Il a également réalisé des épisodes de From Dusk Till Dawn: The Series, la série Disney+ Star Wars The Mandalorian, et a réalisé un épisode du prochain The Book of Boba Fett. Son dernier film, We Can Be Heroes, est sorti sur Netflix à Noël dernier et fait suite aux Aventures de Sharkboy et Lava Girl en 3-D. Quant à Affleck, on peut le voir en salles ce week-end dans The Last Duel de Ridley Scott.

Pardo est surtout connu pour avoir joué le rôle principal dans la série dérivée de Sons of Anarchy Mayans MC, Ezekiel « EZ » Reyes. L’émission a été lancée en 2018 et une quatrième saison devrait être diffusée sur FX en 2022. Pardo a également joué un petit rôle dans F9: The Fast Saga et joue dans le prochain Violence of Action avec Chris Pine. Il a récemment tourné The Terminal List, un thriller conspirationniste pour Amazon avec Chris Pratt. Pardo a également joué dans la série Hulu East Los High.