Étoile de « Mean Girls » Jonathan Bennett‘est tellement en panne pour donner au classique de 2004 une autre remise des gaz … et c’est tellement beau !!!

Nous avons fait sortir Jonathan mardi après-midi à Hollywood où il a surpris les invités du bus de tournée des célébrités TMZ en montant à bord. Il a dit aux passagers qu’il voulait faire advenir ce que tout le monde semble désirer … une réunion de la distribution d’une manière, forme ou forme.

Regardez… Jonathan — qui, bien sûr, a joué Lindsay Lohan‘s BF, Aaron Samuels – dit qu’il ne se soucie pas si la réunion se présente sous la forme d’un redémarrage en tant que série, préquelle ou suite.

Jonathan dit que le film a apporté beaucoup de bonheur à BEAUCOUP de gens… sans parler de tous les mèmes et citations classiques. ICYDK … Le 3 octobre est officieusement le jour des « Mean Girls » grâce à la scène la plus célèbre du film. ??

Jonathan sait que les fans sont divisés… certains pensent qu’il vaut mieux laisser assez tranquille, mais d’autres sont tous sur le redémarrage. Les sceptiques ont un reçu … « Mean Girls 2 » – qui ne présentait pas le casting OG – est passé directement à la vidéo en 2011.

Tina Fey, qui a écrit « Mean Girls », écrit également le scénario du film « Mean Girls the Musical ».

BTW … nous avons également demandé à Jonathan à propos de Alicia SilverstoneLa fin alternative de « Mean Girls », ce qui l’a amené à penser à un croisement « Clueless » / « Mean Girls ». ??