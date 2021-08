La star de ‘Même Stevens’, Christy Carlson Romano, révèle qu’elle a ‘fait des millions’ puis tout perdu après la carrière de Disney

Christy Carlson Romano parle des leçons de vie qu’elle a apprises en tant que jeune actrice à Hollywood.

L’actrice de “Even Stevens”, maintenant âgée de 37 ans, a publié une vidéo sur YouTube intitulée “Comment j’ai perdu tout mon argent”. Dans ce document, Romano a emmené les téléspectateurs à travers ce qu’elle a appelé, “un voyage sur mon chemin de maîtrise financière et comment j’ai gagné et perdu des millions de dollars”.

“Je regrette vraiment de ne pas avoir investi mon argent à bon escient”, a déclaré Romano, qui a révélé qu’en dépit de l’expression du familier “Kim Possible” et de la collecte des chèques de son passage à l’écran, elle s’est finalement retrouvée endettée.

“Je n’ai pas eu de maison. Je n’ai pas pris d’argent et je ne l’ai pas mis de côté à part l’argent de Coogan”, a-t-elle poursuivi, s’exprimant sur le compte en fiducie qui est établi par la loi pour détenir un pourcentage du salaire d’un enfant acteur.

CHRISTY CARLSON ROMANO, LA STAR DE “MÊME STEVENS”, ADMET QU’ELLE A ÉTÉ “SALÉE” À PROPOS DU SUCCÈS DE SHIA LABEOUF À HOLLYWOOD

Christy Carlson Romano a connu un succès retentissant dans le rôle de “Ren Stevens” aux côtés de Shia LaBeouf – “Louis Stevens” – dans “Even Stevens” de Disney Channel. (Photo de George Lange/Disney Channel via .)

“Cet argent que j’ai utilisé pour aller à l’université à 18 ans”, a-t-elle déclaré, même si elle n’a passé que deux ans à l’école et “ne se souciait pas” de l’abondance de fonds auxquels elle avait accès.

“On ne m’a jamais dit combien d’argent je gagnais”, a-t-elle déclaré. “L’argent n’avait pas de but pour moi.”

SELENA GOMEZ DIT QU’ELLE A ‘SIGNÉ’ SA VIE À DISNEY EN TANT QUE JEUNE ACTRICE : ‘JE NE SAVAIS PAS CE QUE JE FAISAIS’

Assez rapidement, Romano a expliqué qu’à 21 ans, elle s’était retrouvée à faire des achats exorbitants et à acheter des objets matériels qui n’avaient aucune valeur tangible, notamment un tout nouveau SUV Mercedes G-Wagon et une Corvette vintage de 1972 qu’elle a investi dans la restauration mais qu’elle n’a jamais conduite.

“J’utilisais l’achat de choses et d’argent comme une arme”, a-t-elle soutenu et expliqué qu’elle avait fini par se séparer de sa famille qui, selon elle, essayait de contrôler ses finances.

Cristy Carlson Romano a joué la voix de ‘Kim Possible’ pendant son temps en tant que jeune interprète à Hollywood. (Photo de Charley Gallay/. pour Disney+)

“J’avais l’impression que si je pouvais juste acheter certaines choses, je me sentirais mieux ou si je vivais un certain style de vie, je serais plus proche de cette joie de me sentir acceptée et beaucoup moins seule parce que je me sentais vraiment stupide de ne pas connaître mon de l’argent et je n’ai jamais vraiment fait la paix avec ça”, a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. “Même à ce jour, il n’y a rien que je puisse vraiment faire contre le fait que l’argent allait et venait.”

Romano a déclaré qu’elle avait également reçu un contrat d’enregistrement et un contrat de livre qui lui avait rapporté environ 1 million de dollars – mais a déploré tout perdre la même année sur divers achats et un médium à qui elle a payé “beaucoup d’argent”.

SHIA LABEOUF INTÉRESSE SAINT PADRE PIO DANS LE FILM “COMEBACK” APRÈS UN PROCÈS POUR ABUS SEXUELS

“Vous pensez que vous avez cette vie extravagante et puis la vraie vie vous frappe au visage”, a-t-elle déclaré.

Romano a déclaré dans son téléchargement de vidéo tranquillement qu’elle avait finalement eu recours à des concerts pour le plaisir de recevoir un paiement et non par amour de la performance. L’un des rôles qu’elle a fini par se reléguer impliquait même une scène de nu.

(Photo de Paul Archuleta/.)”/>

La star de “Même Stevens”, Christy Carlson Romano, a déclaré qu’elle “avait gagné et perdu des millions” après sa carrière réussie sur Disney Channel. (Photo de Paul Archuleta/.)

“Je n’avais jamais pensé en un million d’années que je ferais un jour quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Aujourd’hui, Romano est mariée et mère de deux filles. L’ancienne de Disney Channel a déclaré qu’elle adoptait désormais une approche scientifique pour gérer ses finances.

“Construisez petit et assurez-vous de faire des choses intelligentes”, a-t-elle conseillé, “qui peuvent vous rapporter de l’argent, pas vous ruiner et profiter des choses qui ne sont pas chères”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Sortez. Profitez de la journée,” l’encouragea-t-elle en entrant dans l’air frais. “C’est gratuit.”

Romano a joué la sœur à l’écran de Shia LeBeouf dans “Even Stevens” de 2000 à 2003. Romano a récemment admis qu’elle nourrissait du ressentiment envers son ancienne co-star pour le succès qu’il a eu dans le show-business. De plus, Romano a joué la voix de “Kim Possible” pendant son temps en tant que jeune interprète à Hollywood.