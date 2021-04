La star de ‘Minari’ Yeri Han parle de la saison des prix du film – WWD

Après avoir assisté à des récompenses pratiquement au cours des derniers mois depuis son domicile en Corée, la star de «Minari» Yeri Han a enfin l’occasion de célébrer en personne. L’actrice s’est rendue à Los Angeles plus tôt cette semaine pour les Independent Spirit Awards (qui ont été préenregistrés et virtuels, bien que les gagnants aient été révélés en direct) et les Oscars ce week-end. Jeudi, Han était en lice pour la meilleure actrice de soutien aux côtés de sa co-vedette Youn Yuh-jung, qui a finalement remporté le prix, et est favorisée pour gagner dans la même catégorie dimanche soir.

“Je ne vais pas être nerveux à ce sujet, je vais juste le regarder confortablement”, a déclaré Han avant de se connecter pour les Spirit Awards jeudi. «Je suis curieuse de savoir quel genre de films seront récompensés ce soir pour pouvoir revenir en arrière et les regarder plus tard», ajoute-t-elle. «Les films indépendants sont ceux où l’on peut vraiment lire dans les pensées du réalisateur et de l’écrivain. Ce sont donc les films que je veux regarder. »

Bien qu’elle n’ait pas eu beaucoup de temps d’arrêt depuis son arrivée à Los Angeles, elle a pu rencontrer Yuh-jung pour le dîner, ainsi qu’Alan S. Kim, qui joue son fils dans le film, et sa mère. «Alan a déjà grandi!» dit-elle des retrouvailles. Et Han verra le reste de l’équipe de «Minari», y compris le costar Steven Yeun et le réalisateur Lee Isaac Chung, en personne dimanche soir aux Oscars. Le film est nominé dans six catégories, dont celle du meilleur film.

Alors que le code vestimentaire a varié tout au long de la saison des récompenses 2021, la cérémonie de dimanche sera l’occasion de glamour. «J’ai une super équipe de personnes qui m’aident à avoir l’air naturel et moi-même, mais en même temps en fonction de l’atmosphère de la cérémonie», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait pas été en mesure de nommer un look préféré de la saison. «C’est tellement difficile de choisir une robe pour les événements – il est peut-être parfois plus difficile de choisir une robe que de choisir un scénario.»

WWD a rencontré Han, parlant par l’intermédiaire d’un traducteur, depuis sa chambre d’hôtel à Los Angeles avant les Spirit Awards et les Oscars dimanche.

WWD: Vous n’avez pas beaucoup voyagé cette saison de récompenses. Comment le casting est-il resté en contact?

Yeri Han: La Corée a un messager appelé KakaoTalk. Nous avons donc tous créé une pièce; il y a une salle de discussion qui [is titled] «1401 Carson Avenue», l’endroit où nous avons séjourné ensemble [while filming “Minari,” in Oklahoma]. Donc, nous discutons tous dans cette pièce. Si quelqu’un est récompensé, il l’affiche là-haut, et beaucoup de félicitations à venir. C’est ainsi que nous sommes restés en contact. Nous nous manquons cependant.

WWD: Il y a eu beaucoup de choses à célébrer. Le film a connu un incroyable parcours de la saison des récompenses, avec beaucoup de vos acteurs nommés et reconnus. Quels moments de la saison des récompenses et des cérémonies ont été les plus mémorables pour vous?

YH: Nous n’avons eu aucun contact physique durant cette saison, car nous ne nous sommes pas vus. Donc, ça semble encore surréaliste. C’est presque étrange d’être ici, assis ici. De toutes choses, je pense que le moment le plus mémorable a été – je sais que nous avons également été récompensés – mais être nominé pour les Oscars était tout simplement surréaliste. Nous avons été ravis d’apprendre la nouvelle. Nous étions debout, applaudissant, criant quand Youn Yuh-jung et Steven ont été nommés. C’est un moment historique pour nous.

WWD: Vous avez vécu avec Youn Yuh-jung pendant le tournage; elle a eu une carrière incroyable. Qu’est-ce que cela signifierait de la voir remporter l’Oscar dimanche?

YH: Chaque Coréenne sait à quel point elle est géniale. C’est un grand plaisir pour moi de voir que son talent est enfin reconnu ici à Hollywood aussi. Vous m’avez également rappelé que les films sont un type d’art qui va au-delà de la race et de la langue et touche tous les cœurs.

WWD: Le film a suscité une réaction incroyable auprès du public ici en Amérique. Quelle a été la réaction au film chez nous en Corée? Y a-t-il une excitation similaire pour le film?

YH: Il est difficile pour les gens d’aller au cinéma au cinéma, mais même avec cette situation, nous avons déjà un million de cinéphiles. En Corée, les gens trouvent également ce film magnifique et peuvent s’y identifier. Pas seulement en immigrant dans un pays différent et en déménageant dans une plus grande ville à partir d’une petite ville; beaucoup de gens pourraient comprendre les changements auxquels les gens sont confrontés. Tout le monde a ce souvenir d’avoir rencontré votre grand-mère. Les gens disent que lorsqu’ils regardent ce film, il y a des moments différents où ils peuvent s’identifier à différents personnages. À un moment donné, ils peuvent se rapporter à Monica, et parfois ils peuvent se rapporter à [Yeun’s character] Jacob. Je pense qu’un film qui fait penser aux gens est un excellent film, et pour cette raison «Minari» est spécial.

WWD: Qu’attendez-vous le plus de la cérémonie de dimanche et de votre présence en personne?

YH: Je ne veux pas trébucher, voilà. Je veux que tout se passe bien et en toute sécurité. C’est ce que je veux avant tout. Et je veux juste profiter de ce moment.

WWD: Comment comptez-vous passer vendredi et samedi avant la cérémonie?

YH: Je pense que je vais juste faire plus d’interviews. Mes journées seront remplies d’un emploi du temps chargé.

WWD: Quels sont vos projets à votre retour en Corée? Savez-vous sur quel projet vous travaillerez ensuite?

YH: Je retourne en Corée lundi. Je serai mis en quarantaine pendant deux semaines, puis je commencerai à tourner pour une série télévisée dramatique. Je vais mémoriser mes lignes pendant la mise en quarantaine.

WWD: Êtes-vous intéressé à filmer davantage de projets de films tournés vers les États-Unis?

YH: Je ne suis pas pressé. Je pense que les opportunités viendront naturellement. J’ai juste besoin de me préparer à ces opportunités à venir, car Monica était un rôle qui m’est venu si naturellement, ce grand personnage que j’ai pu jouer [in “Minari”]. Je ne veux pas me précipiter pour assumer un rôle qui ne me semble pas être quelque chose que je veux faire. Alors je veux prendre mon temps. Il n’y a rien que nous puissions manipuler pour arriver; cela doit arriver naturellement. Je dois faire ce que je peux faire, et de bonnes choses viendront en cours de route.

