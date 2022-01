La star de « Mob Wives » Renee Graziano aurait été arrêtée à la suite d’un accident de voiture

Renee Graziano, qui a joué dans Mob Wives et Celebrity Big Brother, a été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies après un accident de voiture à Staten Island, New York, mardi soir. Graziano, 52 ans, aurait emmené Adderall plus tôt dans la journée et avait des « troubles de l’élocution » et des yeux vitreux au moment de son arrestation. Mercredi, Graziano a nié de nombreux détails dans le reportage sur son accident, y compris le fait qu’elle a été accusée d’un crime. Elle était l’une des deux stars qui sont apparues dans les six saisons de Mob Wives, aux côtés de Drita D’Avanzo.

L’ancienne star de la télé-réalité conduisait une Nissan Murano 2020 lorsqu’elle aurait perdu le contrôle vers 22h35, a déclaré à Page Six un porte-parole du département de police de New York. Graziano a heurté une Jeep Wrangler 2020 inoccupée à l’intersection d’Arden Avenue et d’Arthur Kill Road. Elle aurait dit à la police qu’elle avait emmené Adderall plus tôt dans la journée.

Graziano aurait été « vacillante sur ses jambes » et avait « des troubles de l’élocution et des yeux vitreux, a déclaré une source à Page Six ». et a ensuite été placée en garde à vue », a déclaré un porte-parole du NYPD. « Elle a été accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies.

Le bureau du procureur de district a reporté les poursuites en attendant une enquête, donc Graziano n’a pas été traduit en justice mercredi, rapporte SILive.com. Les procureurs attendent les résultats d’un test de dépistage de drogue pour déterminer si Graziano a emmené Adderall au volant.

Mercredi, Graziano a publié une déclaration sur Instagram, affirmant qu’une grande partie des rapports sur la situation étaient incorrects. Elle a nié l’implication de l’alcool ou de toute drogue et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas été inculpée de conduite avec facultés affaiblies ou de CFA. Elle a été hospitalisée parce qu’elle s’est cognée la tête, a-t-elle écrit. Elle a affirmé que l’affaire avait été « rejetée » et qu’elle n’avait pas vu de juge. Graziano a demandé que sa vie privée soit respectée. « J’en ai assez vécu dans ma vie et je serai la première à dire que j’ai franchi CETTE ligne… alors cette histoire s’arrête là », a-t-elle écrit. Elle a ajouté plus tard: « S’il y a eu une arrestation, c’est leur travail, mais toutes les charges ont été abandonnées et rejetées hors du tribunal. »

Graziano a déjà lutté contre la toxicomanie et la dépression. En 2017, elle est allée en cure de désintoxication pour se faire soigner. Après avoir quitté la cure de désintoxication en décembre 2017, une source a déclaré à Page Six qu’elle « allait bien ».

Graziano est la fille d’Anthony Graziano, un ancien consigliere de la famille du crime Bonanno. Son ex-mari est Hector Pagan, Jr., qui était également un gangster jusqu’à ce qu’il devienne un informateur de la DEA et a été condamné à 11 ans d’emprisonnement pour meurtre en 2014. Graziano a joué dans Mob Wives de 2011 à 2016, et a ensuite joué dans un saison de la série britannique Celebrity Big Brother.