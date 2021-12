La star de « Modern Family », la police du Kansas distribue 600 jambons de Noël à la mémoire du défunt père de l’acteur

La star de « Modern Family » Eric Stonestreet a mis du temps avant Noël pour honorer l’héritage de son père, décédé le mois dernier.

Stonestreet, 50 ans, originaire de Kansas City, Kansas, a aidé des policiers de sa ville natale à distribuer 600 jambons gratuits pour Noël aux résidents locaux, a rapporté FOX 4 de Kansas City, Missouri.

Tout a commencé lorsque Stonestreet, deux fois lauréat d’un Emmy qui a joué Cameron Tucker dans la série comique qui a duré 11 saisons, a eu l’idée du don, a rapporté la station.

UNE CHARITÉ SURPRIS DES ANCIENS COMBATTANTS BLESSÉS, DES FAMILLES AVEC DES MAISONS SANS HYPOTHÈQUE ET DES MODIFICATIONS

« J’ai contacté Farmland Foods pour voir s’ils pourraient nous proposer un accord ou égaler un achat de jambons », a écrit Stonestreet dans une publication Instagram. « Leur réponse a été : « Non, mais que diriez-vous de vous donner 600 jambons ? »

« Oui, SIX CENT ! » a ajouté l’acteur.

Eric Stonestreet est vu à Los Angeles, le 13 mars 2020. (.)

Bataille de la santé

Stonestreet a annoncé sur les réseaux sociaux en novembre que son père de 80 ans, Vince Stonestreet, était décédé après une bataille contre la leucémie myéloïde chronique, a rapporté FOX 4.

Dans la publication Instagram, Stonestreet a déclaré que son père « ne voulait rien avoir à faire avec les médias sociaux » et se serait probablement opposé à toute l’attention.

« Il dirait probablement tout de suite : ‘Eric, ce n’est pas l’affaire de personne que je sois mort' », a écrit Stonestreet.

L’acteur a ensuite décrit son défunt père comme quelqu’un qui était « honnête, intelligent, drôle ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il vivait selon un code clair de ce qui était juste et de la façon de traiter les gens », a ajouté le fils.

Après avoir obtenu les jambons, Stonestreet et sa famille ont été rejoints cette semaine par des policiers de Kansas City et de Leavenworth, Kansas, et des membres de la Police Athletic League de Kansas City, Kansas, pour faire don de la nourriture, a rapporté FOX 4.

Par la suite, Stonestreet a remercié Farmland Foods d’avoir fourni les jambons, et la police de Kansas City, Kansas, dans une publication sur Facebook, a remercié la famille Stonestreet de les avoir invités à participer.