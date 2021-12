La star de MTV Candace Renee Rice annonce une grossesse et partage des complications

« Merci surtout à mon amour qui a été là pour moi pendant le pire HG possible », a partagé Candace, ajoutant: « Merci à tous mes amis qui m’ont appelé, m’ont surveillé tout au long de cette grossesse. Merci à mon incroyable famille, Mama & Papa Rice pour avoir été là pour moi à chaque étape du chemin. «

Selon Candace, elle a été mise au repos pour le reste de ma grossesse et sera à l’hôpital pour le reste de l’année en isolement grâce à COVID.

« Prier pour un fils en bonne santé et parler d’un miracle sur la vie et la santé de mon fils », a-t-elle poursuivi. « Allez-y doucement, future maman. Je me fiche de ce que vous pensez avoir à faire, la seule chose que vous DEVEZ faire est de laisser ce bébé cuire, sans stress et en paix. »

De nombreux adeptes de Candace ont exprimé leur enthousiasme pour la nouvelle de son bébé, tout en lui envoyant leurs meilleurs vœux.

« Félicitations !! Envoi plein d’amour », compatriote star de MTV Derynn Paige a répondu avec un emoji coeur rouge. Double Shot chez Love Marissa Patricia Lucchese a commenté : « ! [blue heart emoji] je vous envoie beaucoup d’amour et de prières à vous et à ce précieux petit garçon. »

Youtubeur amour de jasmin a écrit : « Félicitations ! [red heart emoji]. «