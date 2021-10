La star de MTV Reality TV Chris Pearson est décédée à 25 ans : ce que nous savons

Chris Pearson, une star de la télé-réalité de MTV, est décédé le 10 octobre à la suite d’une violente bagarre à Los Angeles. Des sources policières ont déclaré à TMZ qu’un agresseur avait poignardé Pearson – qui est apparu sur Ex on the Beach sur MTV – vers 2 heures du matin, heure locale. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais est décédé à 3h30 du matin des suites de ses blessures.

Pearson était sur la première saison sur Ex on the Beach en 2018 et a continué à travailler en tant que DJ professionnel dans le sud de la Californie depuis. Il se trouvait dans la région de la vallée de San Fernando lorsqu’il a eu une sorte d’altercation, selon la police locale et ses amis. Alors que la bagarre s’intensifiait, l’autre personne a poignardé Pearson. Au moment où la mort de Pearson a été signalée, l’agresseur n’avait pas été identifié. Cependant, la police a déclaré qu’elle avait des pistes et qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un « cas pouvant être résolu ».

En attendant, les amis de Pearson font de leur mieux pour aider sa famille à faire face à cette tragédie. Ils ont organisé une campagne GoFundMe dans l’espoir d’aider à couvrir le coût des funérailles, y compris le transport de la dépouille de Pearson vers le Colorado. La page de financement participatif décrit la mort de Pearson comme une « rencontre tragique ».

L’une des autres stars de MTV de Pearson a été parmi les premières à publier son décès sur les réseaux sociaux. Taylor Selfridge de Teen Mom a commenté son visage triste et ses emojis de mains sous sa dernière publication sur Instagram, ajoutant: « c’est déchirant ». Alors que la nouvelle de sa mort se répandait, les fans ont commencé à y laisser des messages similaires.

« Repose en paix, je n’oublierai jamais ta grande âme et ton énergie positive », a écrit un fan. Un ami a ajouté: « C’est comme ça que je me souviendrai toujours de toi. Beau et plein du potentiel incroyable de Dieu. Je t’aime pour toujours et je suis content de savoir tout le temps que tu as mis pour changer les choses pour ta vie, et pour le mieux. Je le vois, Dieu le voit. C’est ce qui compte. »

Pearson était populaire parmi les fans d’Ex on the Beach pendant sa saison pour son authenticité ; il semblait être l’un des rares à ne pas avoir d’expérience à la télévision. Il a été obligé d’affronter deux de ses ex pendant le spectacle et a été réduit aux larmes en réfléchissant à l’une de ces romances qui a mal tourné. Il est apparu dans 11 épisodes au total de la série.

Pearson n’avait que 25 ans au moment de sa mort, avec une carrière en plein essor dans l’industrie de la musique. Il laisse dans le deuil sa mère, de nombreux amis et d’autres membres de sa famille. Plus de détails sur son décès sont attendus au fur et à mesure de l’enquête.