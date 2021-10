La star de NASCAR Kyle Busch révèle comment il remportera le championnat de la troisième coupe (exclusif)

La saison NASCAR 2021 tire à sa fin avec deux courses de Cup Series restantes. Kyle Busch, qui a remporté deux championnats de la Cup Series au cours de sa carrière, est actuellement à la quatrième place du classement des séries éliminatoires de la Cup et a besoin d’une solide sortie au Xfinity 500 à Martinsville Speedway dimanche pour se qualifier pour la course Championship 4 le week-end prochain. PopCulture.com a récemment rencontré Busch, qui a révélé comment il pourrait remporter son troisième titre en Cup Series.

« Nous devons passer un bon week-end ce week-end à Martinsville », a déclaré Busch à PopCulture. « C’est l’une de nos bonnes pistes. Nous avons été rapides là-bas auparavant. Nous avons gagné la course en 2016. Nous y avons gagné en 2017, je crois, et avons terminé les deux courses dans les cinq premiers en 2018. Et je mentionne ces années parce que le Le package Arrow avec lequel nous y allons cette année est très similaire aux packages Arrow que nous avons exécutés au cours de ces saisons. J’aimerais donc penser qu’en revenant sur certaines notes passées et en proposant une bonne configuration de base pour Il suffit de descendre du camion et de commencer la course. Pas d’entraînements, pas de qualifications, il suffit de monter et de se lancer. Nous devons être prêts à sortir du camion. »

Busch n’a qu’un point d’avance sur Ryan Blaney pour la dernière place du championnat 4. Comme Busch l’a mentionné, il a connu du succès à Martinsville mais sait également qu’il ne sera pas facile de réussir dimanche en raison des défis que présente la piste. « C’est une piste courte et très serrée, donc beaucoup d’action peut se produire », a révélé Busch. « Nous faisons la course aux frontières proches. Vous heurtez toujours quelqu’un ou vous faites heurter, ou vous êtes côte à côte avec quelqu’un, échangeant peut-être de la peinture dans les virages et des trucs comme ça. C’est donc une piste de course pleine d’action , bien sûr. Les redémarrages deviennent un peu fous, surtout lorsque vous descendez vers la fin de la course. «

S’il y a une chose qui est certaine pour la course de dimanche, Busch respire tranquillement sur la piste. Busch s’est récemment associé aux bandelettes nasales Breathe Right pour aider à sensibiliser le public au fait que le produit est plus qu’un supplément de sommeil. Busch utilise le produit depuis des années pour plusieurs raisons.

« Donc, étant capable de mettre la bandelette nasale Breathe Right sur votre nez, j’ai trouvé des allergies ici en Caroline du Nord il y a des années, et j’ai donc dû trouver comment mieux respirer », a déclaré Busch. « Et aussi, avec les contraintes et les restrictions que vous avez dans la voiture de course NASCAR avec votre casque, vous avez une chaussette qui passe juste en dessous, vos coussinets de joues vous poussent. Donc le seul air qui entre est à travers le tube d’air supérieur qui vous donne de l’air frais, mais aussi juste pouvoir respirer, mais pas par la bouche, mais aussi pouvoir utiliser la bouche et le nez.Et donc ces bandelettes nasales Breathe Right m’aident énormément, juste pouvoir y faire entrer la bonne quantité d’air et mieux respirer par rapport à ce que c’était. »