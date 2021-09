La star de ‘NCIS’, Mark Harmon, n’apparaîtrait que dans quelques épisodes de la saison 19

NCIS sera certainement de retour pour sa 19e saison plus tard ce mois-ci, avec Mark Harmon de retour en tant qu’agent spécial Gibbs, mais le nombre d’épisodes mettant en vedette la star bien-aimée est toujours en suspens. Cela a été une question récurrente tout l’été, sans réponse solide. Jeudi, lors de la tournée de presse de la Television Critics Association de CBS, même la présidente de CBS Entertainment, Kelly Kahl, n’a pas pu donner de chiffre précis. La seule chose qui est claire, c’est que Harmon ne sera probablement pas dans chaque épisode.

“Mark a toujours fait partie de la série, Mark fera toujours partie de la série”, a déclaré Kahl jeudi, interrogé sur l’avenir d’Harmon, rapporte Deadline. “En ce qui concerne ses apparitions à l’antenne, nous devrons simplement voir comment cela se déroulera à l’avenir.” Kahl faisait référence au rôle d’Harmon en tant que producteur exécutif dans la série. Harmon a également été producteur exécutif du récent NCIS : La Nouvelle-Orléans.

Bien que Kahl n’ait pas pu commenter les détails, NCIS a pris plusieurs mesures qui font allusion au rôle réduit d’Harmon dans la saison 19. L’émission a interprété la star de The Good Wife Gary Cole dans un nouveau rôle, l’agent spécial Park. Katrina Law a également été ramenée en tant qu’agent spécial Jessica Knight, qui a été présentée dans les deux derniers épisodes de la saison 18 en tant que guest star.

Gibbs était au centre du plus gros cliffhanger de la saison télévisée 2020-2021. À la fin de la saison 18, son bateau a soudainement explosé avec lui, mais son corps “sans vie” a été vu nager au loin. Après la diffusion de l’épisode, des sources ont déclaré à TVLine en juin que Harmon n’apparaîtrait que dans un “petit nombre” d’épisodes, ajoutant qu’il serait dans les “chiffres faibles”.

Le showrunner du NCIS, Steven D. Binder, a noté qu’il y avait plusieurs façons de filmer la scène finale de la saison 18, mais ils ont choisi de la laisser ouverte. “Nous avons tourné beaucoup de choses différentes pour ça [sequence], et il y avait beaucoup de façons différentes de le couper », a déclaré Binder à TVLine le 30 août. « Et ce que nous avons laissé était quelque chose qui, selon nous, laissait toutes les possibilités ouvertes. Nous savons qu’il n’est pas mort là, et nous savons qu’il sait assez bien nager… Tout est encore possible avec Gibbs.”

Binder a suggéré plus tard que certains des rapports autour de l’émission ne sont pas “nécessairement” vrais. L’émission est toujours confrontée à des complications lors du tournage dans le cadre des protocoles de sécurité COVID. “Ce sur quoi nous essayons de nous concentrer en ce moment, c’est de raconter les meilleures histoires possibles avec les personnages que nous avons – et Gibbs fait partie de ce monde. Et je pense que nous faisons du très bon travail avec ça”, a-t-il déclaré. .

NCIS sera diffusé dans un intervalle de temps différent pour la première fois cette saison. L’émission a été déplacée au lundi à 21 h HE et sera présentée en première le 20 septembre. L’émission servira d’introduction au nouveau spin-off de NCIS, NCIS: Hawai’i, avec Vanessa Lachey.