La star de New Blood, Jennifer Carpenter, est émue par la finale

Dexter : Le sang neuf est terminé, et même les étoiles peuvent à peine y croire. Dans un clip en coulisses partagé avec les fans lundi, Jennifer Carpenter a admis que la finale était émouvante. Elle a noté que même si c’était la deuxième fois que la série se terminait, elle était tout aussi triste.

Avertissement juste : il y a des spoilers pour Dexter et Dexter : New Blood à venir. « C’est déchirant, et je ne m’attendais pas à être triste que ça se termine à nouveau. L’autre jour, j’ai commencé – j’ai eu les larmes aux yeux », a déclaré Carpenter à la caméra, riant presque d’elle-même pendant qu’elle parlait. Carpenter a joué la sœur adoptive de Dexter Morgan (Michael C. Hall), Debra Morgan dans la série originale, et elle était sans doute son lien le plus fort avec cette vie au cours de la saison de réveil qui vient de se terminer. Debra – une détective de police – a été tuée par balle dans l’exercice de ses fonctions lors de la dernière saison de Dexter.

SPOILERS À VENIR « Parfois, vous obtenez ce que vous méritez et parfois vous obtenez ce dont vous avez besoin » – Michael C. Hall Obtenez son point de vue sur la finale de #Dexter: New Blood. pic.twitter.com/pKsWL2kAQn – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 10 janvier 2022

Dans New Blood, Debra revient comme une apparition à Dexter alors qu’il vit isolé, reflétant la façon dont son père adoptif décédé lui est apparu au début de la série. De nombreux fans ont aimé cette touche – à la fois comme dispositif de cadrage poignant et comme moyen d’inclure Carpenter dans le renouveau. Avec Dexter vivant dans l’État de New York sous un nom d’emprunt, les visages familiers étaient rares.

La représentation de Debra par Carpenter était l’une des parties les plus louées de Dexter – elle a remporté un Saturn Award de la meilleure actrice de soutien pour le rôle en 2009. Elle et Hall se sont même mariés dans la vraie vie pendant quelques années, bien qu’ils aient divorcé en 2011. Toujours , ils ont continué à travailler ensemble et restent ouvertement des amis proches.

Aussi triste qu’elle soit, la finale de Dexter aurait été planifiée de cette façon depuis le début. Dans une interview avec TV Line, le showrunner Clyde Phillips a déclaré qu’il n’y avait aucun doute dans son esprit que la série se terminerait avec la mort de Dexter, et que le fait que son fils Harrison appuie sur la gâchette était le plan depuis le début de la renaissance.

« Il a su très tôt que Dexter allait mourir. Il a compris que c’était la bonne décision », a déclaré Phillips. « Si Dexter continue à sortir d’une impasse à chaque fois, alors nous faisons un spectacle de super-héros. Nous voulions apporter autant d’humanité que possible à la fin du spectacle et dire au revoir au personnage avec dignité et intégrité. «

Les neuf saisons de Dexter sont désormais diffusées sur Showtime. Phillips a déclaré qu’il souhaitait créer un spin-off ou une suite s’il y a suffisamment de demande.