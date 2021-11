La star de New Blood, Michael C. Hall, répond à la grande révélation de l’épisode 4

Dexter : La star de New Blood, Michael C. Hall, n’exclut aucune tournure sombre pour son personnage ou sa famille. Le renouveau a pris une tournure choquante dans l’épisode de cette semaine, et Hall a déclaré aux fans que cela pourrait aller encore plus loin avant la fin de cette série limitée. Juste avertissement: il y a des spoilers pour Dexter Saison 9, Épisode 4 à venir.

Le dernier épisode de Dexter: New Blood montre Dexter Morgan retournant à ses racines en tant qu’enquêteur sur les scènes de crime, discernant la vérité du motif des éclaboussures de sang. Cela lui dit que son fils, Harrison Morgan (Jack Alcott) a déclenché une bagarre avec son ami Ethan (Christian Dell’Edera) qui a finalement laissé Ethan mort. Le tueur en série réticent se demande même si Harrison a lui-même un « passager noir » et s’il est capable d’accompagner son fils dans cette relation.

« Je pense que cette possibilité fait partie du plaisir et de la richesse de cette relation », a déclaré Hall après la diffusion de l’épisode dans une interview avec TV Line. « Il y a des choses opposées qui se produisent simultanément pour Dexter en ce qui concerne Harrison et le passager noir. D’un côté, c’est la peur la plus profonde de Dexter que son fils ait le passager noir, et d’autre part c’est son souhait le plus profond, qui rusé. »

Les fans spéculent déjà que la série révélera les pulsions meurtrières de Harrison et que Dexter assumera le rôle que Harry a joué pour lui – enseignant à Harrison « le code » qu’un tueur en série devrait suivre. Cependant, Dexter lui-même a réussi à supprimer sa nature meurtrière depuis une décennie maintenant et essaie toujours de la tenir à distance. L’exposition à un canon lâche comme Harrison pourrait le pousser à bout.

« Dexter a vécu cette vie abstinente, monastique et solitaire par choix, et soudain voici son fils, qui est un jeune homme rempli de colère et de problèmes d’abandon et de douleur, mais pourtant, d’une manière ou d’une autre, est capable de socialiser », a noté le showrunner Clyde Phillips dans le même entretien. « Il y a un phénomène appelé traumatisme héréditaire, et Dexter l’a. Il se demande si Harrison l’a aussi, ou s’il était trop jeune pour s’en souvenir. Et nous apprendrons la vérité de ce que c’est. De toute évidence, c’est la vérité la plus divertissante . Si Harrison n’avait rien ni aucun souvenir, alors nous n’avons pas d’histoire. »

Pour l’instant, Dexter et Harrison n’ont d’autre choix que de s’en tenir au récit selon lequel Harrison a empêché Ethan de réaliser une fusillade macabre dans une école, mais avec seulement six épisodes restants dans la reprise, les choses progresseront probablement rapidement. Dexter: New Blood est diffusé le dimanche soir à 21 h HE sur Showtime. Il est également diffusé sur l’application Showtime.