La star de ‘No Way Home’ dit que cela pourrait être le dernier film MCU de Spider-Man

Il n’y a jamais eu de film de Spider-Man aussi excitant que No Way Home dans toute l’histoire de Marvel et Sony jusqu’à présent. C’est une combinaison de facteurs qui a permis aux étoiles de s’aligner parfaitement et de livrer ce qui sera facilement le film Spider-Man le plus important de tous les temps. No Way Home se révélera être un événement MCU important, en supposant que toutes les fuites multivers soient exactes. Le plus gros spoiler No Way Home est sorti – il est sorti depuis des mois, et il n’y a aucun moyen de l’éviter. Le film nous donnera différentes variantes de Spider-Man qui se battront contre tous les méchants apparus dans les anciens films Spider-Man de Sony.

Le film aura deux agendas multivers différents. Marvel vient d’introduire le multivers dans Loki, et il l’explorera dans les futures attractions. De plus, Sony a désespérément besoin du MCU et du multivers pour connecter Peter Parker de Tom Holland à son propre univers de personnages de Spider-Man.

Mais la version Holland de Spider-Man continuera-t-elle dans le MCU au-delà de No Way Home ? L’une des plus grandes stars de la franchise vient de déclarer que l’avenir est incertain. Nous avons quelques explications à cela, dont une qui est plein de spoilers No Way Home massifs. Ne lisez pas plus loin si vous voulez éviter les spoilers.

Y a-t-il une suite de No Way Home sur la route?

Ayant joué la version MCU de MJ dans trois films de Spider-Man dont No Way Home, Zendaya est en mesure de savoir une chose ou deux sur l’avenir de la franchise. Sony doit faire un nouveau film Spider-Man toutes les quelques années pour conserver les droits sur le personnage. Et Marvel veut probablement autant de Spider-Man que possible dans le MCU. Mais y aura-t-il un Spider-Man 4 dans le MCU ?

Zendaya a parlé à E! En ligne à propos de son expérience No Way Home. C’est là qu’elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de ce qui allait suivre. Elle a dit que c’était “très amusant” de retrouver le casting, mais aussi “un peu aigre-doux”.

“Nous ne savons pas si nous allons en faire un autre”, dit-elle. «Est-ce que ça va juste être trois et c’est fait? Genre, normalement, vous faites trois films, et c’est à peu près tout.

Zendaya a poursuivi: “Nous étions tous en train d’absorber et de prendre le temps de simplement profiter du moment, d’être les uns avec les autres et d’être si reconnaissants pour cette expérience.” Elle fait les films Spider-Man depuis l’âge de 19 ans.

Cela peut sembler mauvais, mais nous pouvons expliquer. Voici où ces gros spoilers No Way Home Entrez.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Jacob Batalon, Tom Holland et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

L’accord Sony-Disney

Sony et Disney sont dans un bien meilleur endroit qu’à l’été 2019, lorsque nous avons entendu que Spider-Man 3 pourrait ne pas faire partie du MCU. Heureusement, les deux géants ont résolu leurs problèmes. Et des rumeurs disaient récemment que leur relation était meilleure que jamais. Sony et Marvel continueront de travailler ensemble, et Spider-Man de Tom Holland devrait apparaître dans au moins un autre film MCU. Il a également été question d’une autre trilogie MCU Spider-Man sur la route. Ni Sony ni Marvel n’ont confirmé quoi que ce soit.

Marvel a son calendrier MCU planifié des années à l’avance, donc Kevin Feige & Co. savent exactement s’ils veulent Peter Parker dans le MCU après No Way Home. Mais on ne sait pas s’ils l’ont dit au casting. Même si Zendaya apparaissait dans trois autres films de Spider-Man, elle ne partagerait pas cette information avec les fans.

C’est donc une explication possible de la remarque « douce-amère » de Zendaya.

Un gros spoiler No Way Home pourrait tout expliquer

Mais il y a une autre possibilité dont nous devons tenir compte. Et si quelque chose arrivait au MJ du MCU dans No Way Home ? Et si c’était le personnage principal du film qui verrait une mort horrible dans le film ? Ou dire que Peter la ramène à la vie mais efface sa mémoire de leur relation ? Irait-il toujours après MJ, ou trouvera-t-il du réconfort ailleurs ?

Il se trouve que la plus grosse fuite de l’intrigue No Way Home que nous ayons vue jusqu’à présent offre précisément la séquence d’événements ci-dessus. MJ meurt en combattant Green Goblin (Willem Dafoe). Après avoir traité tous les méchants et remis tout le monde dans leur échéancier, Peter tente de réparer sa propre vie. Il ressuscite MJ et fait oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Mais MJ l’oublie aussi.

C’est le genre de fin douce-amère qui offrirait à Zendaya une grande sortie du MCU – en supposant que c’est ce que veulent Sony et/ou Marvel. Mais encore une fois, nous ne nous attendons pas à ce que Zendaya confirme un futur accord Spider-Man avec les deux studios pour le moment.

Comme toujours, ce ne sont que des spéculations à ce stade, basées sur les diverses rumeurs de No Way Home. Spider-Man 3 sort en salles le 17 décembre.

