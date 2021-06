La star de NXT Cameron Grimes a été entraînée par The Hardy Boyz, mais il pourrait désormais remporter le titre Million Dollar et s’aligner avec la légende de la WWE Ted DiBiase

Cameron Grimes a la chance de rejoindre un solide héritage de vainqueurs du titre Million Dollar ce dimanche à NXT TakeOver: In Your House.

Stone Cold Steve Austin, Virgil, Ted Dibiase Jr et, le Million Dollar Man lui-même, Ted DiBiase sont les seuls hommes à avoir jamais détenu le titre.

Cameron Grimes est l’un des meilleurs personnages de la WWE en ce moment

Dans un match d’échelle ce dimanche, Grimes s’affrontera avec LA Knight pour avoir la chance d’être appelé le champion du million de dollars et talkSPORT a eu la chance de choisir le cerveau du millionnaire.

Après avoir été entraîné par The Hardy Boyz…

« Les échelles sont dans mon sang. Les Hardy Boyz, de Cameron, Caroline du Nord, c’est vraiment sauvage. C’est un peu comme si l’histoire s’était déjà écrite.

«Je suis né là-bas et mes meilleurs souvenirs étaient dans un ring de catch. J’ai appris à marcher dans un ring de catch, alors naturellement, en tant qu’adulte, je vais être meilleur.

S’il a parlé à Jeff Hardy depuis qu’il a rejoint la WWE…

“Très peu. Nous nous sommes croisés, mais les gars de la liste principale font leur truc et nous faisons notre truc dans NXT. »

Les Hardy Boyz sont l’une des équipes les plus appréciées de tous les temps

Sur si la WWE était toujours l’objectif final..

“100 pourcent. Depuis que j’ai commencé à courir après ça professionnellement. La WWE a toujours été l’objectif final. C’est l’alpha et l’oméga. C’est le summum, je me fiche de ce que vous dites, c’est le top.

« Il n’y a pas de destination plus élevée. Alors pourquoi ne pas aller atteindre les objectifs les plus élevés ?

Sur le travail avec Shane ‘Hurricane’ Helms dans IMPACT…

« The Hurricane a eu une grande influence sur ma carrière et m’a appris à devenir un homme d’affaires et pas seulement un lutteur. Comment je devrais me tenir dans le dos pour que les gens essaient de me combattre avant même que nous ne montions sur le ring.

« Shane ‘Hurricane’ Helms était incroyable. Il veille sur moi – il veille toujours sur moi – si quelqu’un a un problème, il devra peut-être prendre du recul, c’est tout ce que je peux dire.

Si l’afflux de gars de PWG à la WWE l’a aidé à décider de rejoindre l’entreprise…

“Avec certitude. Quand je suis allé à PWG, tous ces gars étaient là à ce moment-là. C’était comme l’endroit où vous vouliez aller si vous vouliez être le meilleur. Alors je me suis présenté là-bas et tous ces gars ont été emmenés.

«Je l’ai tenu là pendant un petit moment, mais maintenant c’était à mon tour de venir ici et de courir avec ces gars avec qui je sais que je peux courir.

«Cela rend les choses un peu meilleures en sachant que j’ai interagi et travaillé avec ces gars, j’ai lutté avec ces gars. Cela rend naturellement les choses un peu plus faciles, mais je suis prêt à tout. Ce n’est pas grave”

En compétition pour le titre Million Dollar…

«Jamais, jamais, je n’ai imaginé que cela se produise. Je n’ai jamais pensé que je lutterais pour le championnat Million Dollar. Et puis aussi, en même temps, je n’aurais jamais imaginé que je serais millionnaire !

« Il y a cinq ans, j’essayais de me faire un nom dans ce business et maintenant je me bats pour le championnat Million Dollar qui n’a pas été dans ce business depuis, quoi, 20 ans maintenant ? Et je n’ai que 27 ans.

« Alors vous voyez l’âge là-bas, voici un fait : le dernier match de catch de Ted DiBiase, je n’étais même pas encore né ! Deux mois plus tard, Cameron Grimes est né.

LA Knight et Grimes découvrent le butin de Ted DiBiase

S’il veut que Ted DiBiase soit son manager…

« L’avantage d’être millionnaire ou un Million Dollar Man, c’est que vous n’avez à travailler pour personne ! Ted est à la retraite. Ted a une belle configuration de truc. Si Ted veut venir m’accompagner car je suis le champion du million de dollars, j’adorerais ça. J’adorerais absolument ça.

« Mais je ne vais pas obliger un retraité à aller travailler, tu vois ce que je veux dire ?! Il y a certaines choses qu’on ne demande tout simplement pas aux gens !

Assurez-vous d’attraper NXT TakeOver: In Your House ce dimanche sur le réseau WWE à partir de 1h du matin