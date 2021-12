La star de « Parasite » Park So Dam souffre d’un cancer de la thyroïde

Parasite : Quand la lutte des classes entre à la maison 4:25

. –– L’actrice sud-coréenne Park So Dam, qui est devenue célèbre dans son pays et à l’étranger pour son rôle dans le film primé aux Oscars Parasite, a reçu un diagnostic de cancer papillaire de la thyroïde.

Park, 30 ans, a été diagnostiqué lors d’un examen médical de routine et a subi une intervention chirurgicale. Cela a été rapporté par son agence, ArtistCompany, dans un communiqué envoyé à CNN lundi.

Le cancer papillaire de la thyroïde est le plus fréquent des cancers de la thyroïde, selon le National Health Service (NHS) britannique.

Elle touche généralement les moins de 40 ans, en particulier les femmes, explique l’agence. Et il ajoute qu’il a tendance à être plus facile à traiter que d’autres types de cancer de la thyroïde.

« Environ 9 personnes sur 10 sont en vie 5 ans après un diagnostic de cancer de la thyroïde », déclare le NHS sur son site Internet. « Beaucoup d’entre eux guérissent et auront une durée de vie normale », ajoute-t-il.

Le diagnostic de cancer de Park So Dam a interrompu les plans de promotion de son prochain film, Special Delivery. Ce qui l’a laissée « très déçue », selon le communiqué de ArtistCompany.

« La compañía desea agradecer una vez más a todas las personas por mostrar su apoyo a ‘Special Delivery’ ya la actriz Park So Dam, así como a los actores y el equipo de ‘Special Delivery’ que superaron este momento difícil juntos », dijo l’agence.

« L’actrice Park So Dam se concentrera sur son rétablissement afin qu’elle puisse les voir tous en bonne santé à l’avenir. Et ArtistCompany fera également tout son possible pour aider l’actrice à retrouver sa santé », ajoute le communiqué.

Park a participé à plusieurs films et séries télévisées sud-coréens, dont The Priests (2015) et The Silenced (2015). Cependant, sa performance la plus importante a été dans le succès mondial Parasite en 2019.

Le film, réalisé par Bong Joon Ho, est devenu la première production dans une langue autre que l’anglais et la Corée du Sud à remporter l’Oscar du meilleur film en février 2020.

Park incarne Kim Ki Jung, une jeune femme issue d’une famille pauvre qui prétend être une art-thérapeute pour obtenir un travail d’enseignement aux enfants d’une famille riche.