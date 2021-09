La star de Pawan Kalyan, Hari Hara Veeramallu, obtient une date de sortie le jour de l’anniversaire de “Mighty Power”

Il y a une excitation palpable parmi les fans de Pawan Kalyan des mois avant la sortie prévue du film.

Les créateurs de Hari Hara Veeramallu (HHVM) ont finalement annoncé la date de sortie du drame d’époque. Les réalisateurs ont profité de l’anniversaire du héros principal du film, Pawan Kalyan, pour proclamer la date de sortie du film. Selon l’annonce faite par les réalisateurs, le film devrait sortir le 29 avril de l’année prochaine dans les salles de cinéma à travers le pays, a rapporté l’Indian Express. Les cinéastes ont également déclaré que le film sortira dans un total de quatre langues, à savoir le télougou, le tamoul, le malayalam et l’hindi.

Mega Surya Production, qui finance et produit le drame d’époque, s’est adressé à Twitter pour annoncer le développement. Souhaitant à Pawan Kalyan son anniversaire en l’appelant ” le puissant pouvoir “, le tweet a déclaré que le légendaire hors-la-loi héroïque Hari Hara VeeraMallu sortira en salles le 29 avril 2022. Dans une annonce similaire sur une plate-forme de médias sociaux, Hari Hara Veeramallu, Le réalisateur Krish Jagarlamudi a écrit que c’était un honneur de souhaiter à Pawan Kalyan son anniversaire. Faisant l’éloge de la star telugu, le réalisateur a écrit que Kalyan était un véritable héros qui pense toujours au bien-être de la société dans toutes les actions de sa vie.

Le film remonte au XVIIe siècle et raconte l’histoire d’un hors-la-loi légendaire. Il s’agit de la toute première collaboration entre Kalyan et le réalisateur Jagarlamudi. Renforcé avec un méga budget de Rs 150 crore, le film présente Nidhhi Agerwal en tant que protagoniste féminine contre la superstar. Côté production, le film est produit par A Dayakar Rao tandis que AM Ratnam est le présentateur du film. Chaque département du film a été soutenu par une centrale de talent et d’expertise. Alors que l’équipe de cinématographie du film travaillera sous les ailes de Gnanashekar VS, la musique du film sera rendue par MM Keeravani. Il y a une excitation palpable parmi les fans de Pawan Kalyan des mois avant la sortie prévue du film.

