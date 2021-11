Il y a un nouveau film de Peter Pan qui est sur le point de prendre son envol l’année prochaine – et vous ne le sauriez pas… leur rôle principal, Wendy, est grassement payé, surtout pour son âge !

Actrice Jamais Anderson, qui n’a que 14 ans, devrait faire au moins six chiffres pour son travail sur le film « Peter Pan & Wendy » de Disney … une nouvelle version en direct du conte de fées classique qui devrait sortir en 2022.

Comme nous l’avons dit … EA incarne une jeune Wendy Darling, l’intérêt amoureux de PP et l’aîné des enfants Darling qui rejoignent Peter dans une aventure au Pays Imaginaire. On ne sait pas s’il y a beaucoup de choses nouvelles ou différentes qu’ils font cette fois-ci … à part le simple redémarrage de la franchise.

Dans tous les cas, TMZ a mis la main sur le contrat de son mineur déposé auprès du tribunal – qui énonce ce que Ever engrange pour ce film … ainsi que toutes les suites qui obtiennent le feu vert. Pour ce film, elle a une garantie de 100 000 $ … et il y a même un bonus de 50 000 $ sur la table si le film sort directement sur Disney + sans sortie en salles au préalable.

On dirait que Disney a peut-être appris sa leçon après le ScarJo et « Veuve Noire » fiasco et aborde ce scénario dans le contrat.

C’est à peu près tout ce qu’il y a à avoir pour ce premier versement, mais si une suite se produit … Le contrat d’Ever dit qu’elle pourrait gagner au moins 200 000 $ garantis lors de la prochaine remise des gaz, et s’ils sont d’humeur pour une partie 3 – ce serait un super 400k $ dès le départ … sans parler des bonus qui pourraient être attachés à ces projets respectifs.

En bout de ligne ici … Wendy peut, en effet, voler après cela – et elle peut le faire en première classe, ou même en privé si elle le souhaite. Les rêves deviennent réalité! ??