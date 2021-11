Halston Sage quitte Prodigal Son. Six mois après l’annulation du drame procédural par la Fox après seulement deux saisons, l’actrice a ajouté un nouveau crédit à son nom, en tant que vedette et productrice exécutive de la comédie indépendante The List, a confirmé Deadline fin octobre. Le film est produit par Tobias Weymar, Annie Mahoney et Mark Fasano pour Nickel City Pictures, avec Rob Lederer, Steve Vitolo, Eric B Fleischman et Maurice Fadida producteur exécutif aux côtés de Sage.

Réalisé par Melissa Miller Costanzo à partir d’un scénario de Rob Lederer et Steve Vitolo, The List met en vedette Sage dans le rôle d’Abby, une femme à la vie parfaite qui est sur le point de se marier jusqu’à ce qu’elle découvre que son fiancé a couché avec une célébrité de son « libre passer » liste. Dans un effort pour « se changer les idées, Abby et sa meilleure amie Chloé ont une idée folle : Abby devrait poursuivre une célébrité de sa propre liste. Mais les choses se compliquent lorsqu’elle rencontre Jake, qui lui donne une nouvelle perspective, « , lit-on dans le synopsis du film.

Sage a partagé fin octobre que le film « est officiellement emballé! » Dans le post, l’actrice a déclaré qu’elle se sentait « très chanceuse d’avoir été entourée d’un casting et d’une équipe qui ont tous mis autant de cœur dans ce film ». Elle a ajouté : « Je ris rien qu’en pensant aux 4 dernières semaines de tournage. J’ai hâte que tout le monde le voie ! »

Le nouveau crédit suit le rôle de Sage en tant qu’Ainsley Whitly, la fille de The Surgeon, le tueur en série le plus notoire, dans Fox’s Prodigal Son. Créée par Chris Fedak et Sam Sklave, la série mettait en vedette Tom Payne dans le rôle de Malcolm Bright, un ancien profileur du FBI travaillant pour la police de New York et luttant pour supprimer les mêmes tendances sociopathiques que son père, le tueur en série Martin « The Surgeon » Whitly. Avec Payne et Sage, la série mettait également en vedette Michael Sheen, Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena et Bellamy Young.

En mai, Fox a annulé la série après seulement deux saisons, suscitant l’indignation des fans, qui ont lancé un effort pour sauver la série. Depuis que l’émission a été coproduite par Warner Bros. Television et distribuée par Warner Bros. Television, beaucoup espéraient que HBO Max pourrait intervenir et sauver la situation. Peu de temps après l’annulation de l’émission, cependant, Deadline a rapporté que HBO Max avait transmis l’émission. Les créateurs de l’émission ont déclaré que WBTV achetait le projet à plusieurs points de vente possibles, bien qu’il n’y ait eu aucune autre mise à jour.

En plus de Prodigal Son, Sage a également joué dans X-Men: Dark Phoenix et Late Night. Elle est remplacée par ICM Partners, Untitled et Bloom Hergott Diemer Rosenthal Laviolette & Feldman. La date de sortie de The List n’a pas encore été annoncée.