Doyen Stockwell, qui a joué aux côtés Scott Bakula dans « Quantum Leap », est mort… TMZ a appris.

L’acteur de longue date – sa carrière hollywoodienne a duré 70 ans – est décédé tôt dimanche matin à la maison, paisiblement et de causes naturelles… selon un représentant.

Dean est le plus célèbre pour son rôle de l’amiral Al Calavicci dans « Quantum »… Globe du meilleur acteur dans un second rôle.

Stockwell a commencé comme enfant acteur pour les studios MGM dans les années 1940, jouant dans des films comme « Anchors Aweigh » et « Gentleman’s Agreement » – et il a eu une série de rôles constants jusque dans les années 1980, quand il a non seulement décroché le ‘Quantum ‘ rôle … mais a eu des tournants majeurs dans les films.

Dean a obtenu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour « Married to the Mob » en 1988 et a également joué dans de grands films comme « Dune », « Blue Velvet » et « Paris, Texas ».

Il a trouvé encore plus de popularité à la télévision lorsqu’il a rejoint le casting de « Battlestar Galactica » en 2006. Grâce à ce rôle et à sa célébrité de « Quantum », Dean est devenu un incontournable des conventions de science-fiction dans tout le pays.

Dean laisse dans le deuil son épouse Joy Stockwell et leurs 2 enfants, Austin et Sophie.

Il avait 85 ans.

DÉCHIRURE