La star de ‘Real Housewives’ confirme son retour après un différend contractuel

Kathy Hilton revient officiellement dans les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Quelques jours après qu’il a été annoncé que Hilton serait de retour pour la saison 12, elle a elle-même confirmé la nouvelle sur Instagram. Tout comme la saison dernière, Hilton apparaîtra sur RHOBH en tant qu' »ami de » au lieu d’être une femme au foyer à temps plein.

Hilton a posté une photo d’elle toute glamour pour filmer un confessionnal pour la prochaine saison de la série Bravo. Elle a enfilé un haut multicolore alors qu’elle posait devant un écran vert pour le tournage. Parallèlement à la photo, Hilton a partagé son enthousiasme à l’idée de rejoindre RHOBH pour la saison 12. Elle a écrit qu’elle était « humiliée » et « excitée de revenir en tant qu’invitée pour la prochaine saison de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ». La personnalité de Bravo a ensuite partagé sa gratitude envers « les femmes au foyer », Bravo et Evolution Media pour l’opportunité. Elle a terminé sa légende en incluant l’une de ses phrases emblématiques, « Bottoms Up ».

À la mi-décembre, TMZ a annoncé que Hilton avait rejoint le casting de la saison 12 à la suite d’un différend contractuel. Elle aurait demandé plus d’argent pour apparaître sur une autre saison de la série, c’est pourquoi elle n’a apparemment pas filmé la saison 12 lorsque la production a commencé à l’automne dernier. Cependant, après avoir conclu un accord, Hilton fera désormais des apparitions régulières aux côtés des autres stars de la saison 12, dont sa sœur, Kyle Richards. Bravo a également révélé la liste complète des femmes au foyer qui apparaîtront dans la saison 12. En plus de Hilton, qui ne fera des apparitions qu’en tant qu’ami, et Richards, le casting comprendra Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Lisa Rinna, Dorit Kemsley, Erika Girardi et Crystal Kung Minkoff.

Deux nouvelles femmes rejoindront également le casting. Diana Jenkins rejoindrait la série en tant que femme au foyer à temps plein pour la saison 12. La série a également choisi Sheree Zampino, l’ex-femme de Will Smith, pour être une amie de pendant la saison. Zampino rejoindrait le casting en tant qu’ami de Beauvais, qui a rejoint le casting au cours de la saison 10. Le plus récent « ami de » n’est pas étranger à la télé-réalité, puisqu’elle est apparue auparavant sur Hollywood Exes de VH1 pendant trois saisons. L’émission mettait en vedette les ex-femmes de nombreuses personnalités célèbres, notamment les ex de Travis Barker et Prince. Zampino a également récemment co-animé The Real, qui présente Beauvais dans le panel.