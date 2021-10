La famille Real Housewives vient de s’agrandir de deux ! Jackie Gillies, qui joue dans Real Housewives of Melbourne, et son mari rockstar Ben Gillies sont officiellement parents de deux enfants après avoir accueilli des jumeaux ce week-end. Le couple a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram dimanche.

Annonçant la naissance de ses petits paquets de joie, Gillies a partagé une adorable photo de l’hôpital ne montrant que les pieds de ses nouveau-nés alors qu’elle annonçait avec enthousiasme : « Ils sont là ». La maman jaillissante a poursuivi en partageant: « OMG, ils sont si mignons », ajoutant que son « cœur est plein ». Son mari, le batteur de Silverchair, a partagé la même photo sur son propre compte lorsqu’il a annoncé : « Je suis papa ». Alors que ni Gillies ni son mari n’ont révélé plus de détails sur leurs jumeaux, tels que le sexe ou leurs noms, la star de la télé-réalité a taquiné qu’elle partagerait plus de détails « sur l’arrivée des bébés » dans l’épisode de mardi de son podcast, Shine It Up with Jackie Gilles.

L’arrivée des jumeaux intervient après que Gillies et Ben, qui se sont mariés en 2010, ont annoncé en mai qu’ils attendaient leurs premiers enfants ensemble après avoir subi une FIV. À l’époque, Gillies a partagé sur les réseaux sociaux : « J’ai des TWINS ! Cela a été un parcours de FIV cahoteux mais ça en vaut la peine. » Après avoir documenté ses traitements de FIV pendant plusieurs mois, la star de Real Housewives a également remercié ses fans « pour votre soutien XOXO ». Quelques semaines seulement avant d’accoucher, Gillies a parlé de certains de ses nerfs concernant le fait de devenir parent lors d’une apparition en septembre dans The Morning Show.

« Je dois être honnête, je suis vraiment, vraiment nerveux… Je veux juste m’assurer que tout est correct, tu dois juste jouer à l’oreille, n’est-ce pas ? elle a dit, selon 7 News. « C’est le conseil que je reçois de tous ceux à qui je parle, c’est une mère et je me dis en quelque sorte, comment vais-je allaiter ces deux bébés, qu’est-ce que je vais faire ? Alors toutes ces pensées me traversent l’esprit, mais j’y arriverai, j’y arriverai. »

Gillies, une célébrité médium, est surtout connue pour faire partie de la distribution de Real Housewives of Melbourne. Elle joue aux côtés de Janet Roach et Gamble Breaux, ainsi que des nouveaux arrivants Anjali Rao, Cherry Dipietrantonio, Kyla Kirkpatrick et Simone Elliott. La saison la plus récente de la série, qui a débuté plus tôt en octobre, a documenté le voyage de grossesse de Gillies.