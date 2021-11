Vicki Gunvalson, une ancienne de Real Housewives of Orange County, a révélé qu’elle luttait secrètement contre le cancer. Gunvalson, 59 ans, s’est ouvert lors d’une apparition sur Jeff Lewis Live, un podcast populaire de SiriusXM. Elle est apparue dans l’émission aux côtés de Tamra Judge. « J’avais un cancer », a-t-elle partagé lors de l’épisode du 17 novembre. « Je viens de me faire retirer tout mon utérus f-king. » L’aveu de Gunvalson est intervenu après qu’elle a discuté de sa relation avec son ex Brooks Ayers et de la façon dont elle a géré sa prétendue bataille contre le cancer. Beaucoup pensent qu’Ayers a menti sur le diagnostic.

« Qu’est-ce que j’ai gagné ? J’ai pu mettre 380 000 $ de mon chéquier dans le sien », a-t-elle déclaré. « J’ai payé pour tous ses trucs pendant cinq ans. Alors les gens disent que j’étais dans une arnaque ? Je me suis fait arnaquer. Il était ‘malade’ donc il ne pouvait pas travailler. m’a fait [go] absolument fou de penser à quelqu’un qui pense que je ferais ça à quelqu’un alors que tant de gens ont souffert d’un cancer. »

Gunvulson n’a pas révélé de quel type de cancer elle souffrait, ajoutant qu’elle » traversait une période très difficile en ce moment… Je n’ai besoin de personne pour m’abattre « , a-t-elle poursuivi.

Gunvalson, qui apparaîtra dans le deuxième volet du mashup Bravo’s Housewives, a récemment fait la une des journaux en raison de sa séparation d’avec son ex-fiancé Steve Lodge. Le juge, 54 ans, a laissé entendre que Lodge avait été infidèle.

Gunvalson a allégué que le politicien l’avait trompée alors qu’ils étaient ensemble, disant à ses abonnés Instagram à l’époque: « Pendant que j’étais en dehors de la ville pour un voyage d’affaires, il l’a emmenée dans mon appartement au Mexique! Il a fait étalage de ma ville dans OC s’embrasser dans des lieux publics. C’est dégoûtant », a-t-elle écrit dans ses histoires Instagram. « Il sort avec un homme de 36 ans et n’est pas ce qu’il prétend être. Aucun chrétien ne ferait ce qu’il a fait. »

Lodge a nié les affirmations de Gunvalson. Il a déclaré à Us Weekly dans un communiqué : « Les mensonges absolus qu’elle répand maintenant sur les réseaux sociaux sont pour le moins décevants et fallacieux. Mais je ne peux pas dire que je suis surpris. »