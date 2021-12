La star de Real Housewives of Atlanta, Falynn Pina, a accueilli son quatrième enfant. D’après E! News, Pina a donné naissance à une petite fille fin novembre. Elle partage le nouveau-né avec son fiancé, Jaylan Banks.

Le vendredi 26 novembre, Pina a donné naissance à sa fille Emma Sang Pina. Banks a dit à E! News au sujet de la naissance : « Falynn a fait un travail incroyable. Elle est littéralement Superwoman. Emma est belle et en parfaite santé. » C’est la première petite fille de Pina, qui a trois fils d’une relation précédente. Pina et Banks ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient en août.

À l’époque, le couple avait publié une vidéo YouTube dans laquelle ils parlaient de l’arrivée imminente de leur famille. La star de RHOA a déclaré: « Nous ajoutons un autre petit au groupe de fous. » Elle a poursuivi en disant que Banks s’intègre déjà parfaitement au reste de la famille et est un beau-parent particulièrement bon pour ses enfants. Pina a ajouté: « Vous êtes une figure paternelle incroyable les garçons. »

En ce qui concerne les réflexions de Banks sur l’élargissement de la famille, il a déclaré qu’il était simplement enthousiaste à l’idée de se lancer dans cette aventure parentale. « Je suis aussi prêt que possible », a-t-il déclaré. « J’ai toujours voulu avoir une sorte de figure paternelle dans ma vie, alors je rends aux garçons ce que je n’ai jamais reçu… Je suis prêt à commencer la nouvelle aventure avec toi. » Quelques mois après avoir annoncé la grossesse, ils ont partagé des nouvelles encore plus excitantes. En octobre, Banks a posé la question. Pina a écrit sur Instagram : « J’ai dit OUI !!! Je n’ai aucune idée de comment @itsjaylanbanks a réussi cette grosse surprise mais je n’ai pas arrêté de fermer les yeux. Je t’aime bébé. #ParfaitementPina. »

Comme les fans de RHOA le savent, Pina a été impliquée dans un drame relationnel plus tôt cette année. La star de télé-réalité a choqué les fans lorsqu’elle et Simon Guobadia ont annoncé la fin de leur mariage. Le couple a confirmé en avril qu’ils avaient divorcé après deux ans de mariage, disant aux fans à l’époque qu’il s’agissait d’une « décision mutuelle ». Plus tard, la nouvelle a annoncé que la co-star de Pina dans RHOA, Porsha Williams, était fiancée à Guobadia. Pina a partagé une déclaration avec E! Nouvelles sur les nouvelles des fiançailles de Guobadia et Williams, qui se lit comme suit: « En ce moment, je me concentre sur la finalisation de mon divorce et de ma guérison. Je vous envoie à tous de la positivité »,