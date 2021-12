La star de « Real Housewives of Beverly Hills » revient officiellement après un différend financier

Kathy Hilton a été un grand succès lors de sa première saison dans Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Cela a été un choc pour beaucoup que la mère des mondains Paris et Nicky Hilton participent à une série de téléréalité. Mais étant donné que sa sœur Kyle fait partie de la série depuis le début, Kathy a pensé qu’elle rejoindrait sa petite sœur en territoire étranger. Ses moments nonchalants et parfois méfiants dans la série ont provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. C’était une évidence pour les producteurs de vouloir qu’elle revienne, mais un écart de salaire l’a fait faire une pause. Maintenant, TMZ rapporte que Kathy revient effectivement dans la franchise bien-aimée Bravo.

Le média a rapporté que Kathy avait précédemment refusé de filmer quoi que ce soit pour la saison 12 parce qu’elle sentait qu’elle était sous-estimée par les producteurs d’émissions en termes de ce qu’ils proposaient. Après plusieurs semaines de négociations, les deux parties sont parvenues à un accord. Kathy continuera à faire des apparitions régulières dans la série télé-réalité.

Malgré les informations selon lesquelles Kathy était MIA du tournage en raison de son souhait d’un salaire plus élevé, sa sœur Kyle a déclaré à TMZ Paps que Kathy était occupée par la planification du mariage à Paris. « Elle se prépare pour le mariage de Paris », leur avait alors dit Kyle. Lorsqu’on lui a demandé si Kathy filmait ou non la série, Kyle a répondu : « Pas aujourd’hui. Paris se marie aujourd’hui. »

Il s’avère que Kathy n’a pas dit à ses filles célèbres qu’elle rejoindrait la série. Nicky a déclaré à Us Weekly qu’elle n’était pas fan des émissions de télé-réalité et qu’elle ne voulait pas que sa mère, 62 ans, participe un jour à la télé-réalité. « Elle l’a totalement fait dans notre dos et nous l’avons lu dans la presse. J’ai regardé l’émission et je sais que ce type d’émissions prospère sur le drame et je ne voulais tout simplement pas que ma mère y participe et elle ne l’a pas fait .

Kathy devrait commencer le tournage avec les acteurs juste après les vacances. Le tournage a été suspendu en raison de trois membres – Lisa Rinna, Erika Jayne et Garcelle – testés positifs pour COVID-19. Toutes les femmes sont vaccinées et ont présenté des symptômes bénins. La production pour les autres reprendra à un moment donné cette semaine.