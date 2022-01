Mary Cosby ne sera pas présente à la réunion de la saison 2 de Real Housewives of Salt Lake City après avoir reçu des réactions négatives pour plusieurs de ses commentaires à caractère raciste. PEOPLE rapporte que la vraie femme au foyer n’était pas présente pour l’enregistrement des retrouvailles de la saison 2 jeudi, mais jusqu’à présent, on ne sait pas ce que cela signifie pour son avenir dans la série.

Dans le passé, une femme au foyer choisissant de manquer les retrouvailles signifiait qu’elle quitterait la série – ce qui est un modèle mis en évidence lorsqu’on regarde les saisons passées des Real Housewives of Beverly Hills et des Real Housewives of New Jersey. Jacqueline Lorita et Adrienne Maloof ont toutes deux été exclues des émissions après avoir décidé de sauter l’enregistrement des retrouvailles.

Cosby, qui joue le rôle de l’une des femmes au foyer d’origine aux côtés de Jen Shah, Meredith Marks, Whitney Rose, Lisa Barlow, Heather Gay et la nouvelle venue Jennie Nguyen, a récemment été critiquée cette saison pour avoir fait un commentaire sur les « yeux bridés » de Nguyen. Elle s’est excusée auprès de sa co-vedette plus tard dans la série en disant : « Je ne marcherai jamais dans cette voie. Je m’excuse. » Mais la polémique ne s’est pas arrêtée là. Marks a amené la conversation sur Twitter après la diffusion de l’épisode. « Plus tard, j’ai parlé à Mary en tête-à-tête dans l’espoir que ce serait productif. Je me suis également assuré que Jennie savait qu’elle avait mon soutien. Veuillez être patient », a-t-elle tweeté, ce qui a provoqué une réponse enflammée de Cosby.

« Vraiment Meredith ?? Tu as eu une conversation avec moi en espérant que ce serait productif !! Tu étais là… tu as vu que je venais d’un compliment ! Arrête d’agir comme si tu m’enseignais… tu as tes propres problèmes pour être productif sur… Vous n’avez jamais la bonne réponse.. ‘Suisse' », a-t-elle répondu.

Ce n’est pas la première fois cette saison que Cosby s’excuse d’avoir fait un commentaire racial négatif. Elle a également exprimé des remords via une déclaration sur Instagram pour un commentaire qu’elle a fait sur les Mexicains. « Je voudrais profiter de cette occasion pour répondre à un commentaire que j’ai fait sur le dernier épisode de RHOSLC. J’ai fait preuve d’un manque de jugement dans mon choix de mots. Veuillez accepter mes excuses », a-t-elle déclaré à l’époque. « Je n’essayais pas de célibataire la culture mexicaine. Je suis afro-américain et je connais le racisme de première main. Je l’ai vécu quotidiennement toute ma vie. Il est important pour moi que vous entendiez ces excuses directement de ma part. Mon commentaire était sans faille [sic] .. involontaire. Je suis vraiment désolé! »