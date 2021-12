La star de « Real Housewives » se marie lors d’une cérémonie pittoresque à Saint-Barth

La star de Real Housewives of Miami, Alexia Echevarria, est officiellement mariée à son partenaire de longue date, Todd Nepola. Le couple a dit « oui » le jeudi 16 décembre lors d’une magnifique cérémonie à Saint-Barth à l’Eden Rock Hotel.

« Je suis une femme !!! (Une vraie.) Cela ressemble toujours à un rêve que je ne peux même pas mettre en mots », a-t-elle révélé aux États-Unis après avoir marché dans l’allée. « [It was] parfait pour nous ! Vraiment tout ce que nous voulions. Juste lui et moi. … Nous sommes impatients de célébrer avec nos amis et notre famille en 2022. «

Echevarria a enfilé une robe Muse by Berta pour l’occasion et accessoirisée avec un casque Marielena et des chaussures Aquazurra. Son mari vêtu d’un smoking bleu d’Isaia Nepoli et de chaussures Ferragamo. Ils ont échangé leurs vœux et leurs alliances en or blanc sous le soleil couchant. « Notre moment préféré de la cérémonie était quand une grosse tortue de mer est montée au-dessus de l’eau. Je savais qu’il y avait une signification symbolique et spirituelle et que l’univers essayait de me dire quelque chose », a expliqué Echevarria. « Les tortues marines symbolisent la longévité, la paix, la persévérance, la guérison, la fermeté, la sagesse et la force émotionnelle. Je suis une tortue marine ! »

« Un autre moment spécial a été lorsque j’ai fermé les yeux, embrassé et jeté mon bouquet de fleurs dans l’océan en pensant à ma mère et à mon père. Ils aimaient tous les deux les fleurs et l’océan. Je pouvais les sentir tous les deux à mes côtés », a-t-elle poursuivi. .

La mère d’Echevarria est malheureusement décédée avant la cérémonie à la suite d’une lutte contre COVID-19. La star de télé-réalité a parlé de la perte tragique via les réseaux sociaux à l’époque. « Les deux derniers jours ont été une montagne russe d’émotions pour moi. J’étais sur la route pour épouser l’homme de mes rêves quand j’ai dû tout arrêter car ma mère est tombée malade. Ce qui était censé être le jour le plus heureux de ma vie aujourd’hui s’est avéré être le plus triste », a écrit Echevarria à propos de rien, notant qu’elle était « une femme de force et de beauté » qui « m’a montré à vivre sans excuse, à ne jamais regarder en arrière et à ne pas regretter les choses que vous avez faites mais les choses que vous n’avez pas. »

Echevarria et Nepola se sont fiancés pour la première fois en 2019. Le couple avait initialement prévu une date de mariage différente avec des idées plus religieuses mais a dû changer de cap en raison de difficultés liées à la pandémie. « Nous essayons toujours de déterminer si nous le voulons ici, si nous voulons un mariage à destination, ce sont donc des choses sur lesquelles nous travaillons toujours », a-t-elle précédemment déclaré au Bravo’s Daily Dish de sa décision. « Mais en attendant, nous nous apprécions vraiment. C’est un homme incroyable et je suis très heureux. »