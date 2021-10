Teresa Giudice est fiancée ! La star de Real Housewives of New Jersey a dit oui lorsque son petit ami Luis « Louie » Ruelas a posé la question mardi à l’Amanzoe Resort à Porto Heli, en Grèce, a rapporté PEOPLE jeudi. Ruelas a tout mis en œuvre pour la proposition, intégrant un violoniste, des feux d’artifice, des roses, des bougies et des cierges magiques dans sa proposition.

« C’était absolument exquis », a déclaré une source au média du grand jour. « Le feu d’artifice chorégraphié a illuminé un panneau ‘Marry Me’ alors que Louie s’agenouillait. Teresa était complètement surprise. » Accompagnant Giudice et Ruelas pour le grand moment étaient l’ancienne co-star de RHONJ Dina Manzo et son mari Dave Cantin. Le groupe a célébré jusqu’à 5 heures du matin en buvant du champagne et en dînant sur le surf et le gazon au restaurant du complexe, a poursuivi l’initié.

Giudice et Ruelas ont commencé à sortir ensemble l’année dernière, rendant publique leur relation en décembre 2020 environ trois mois après que la personnalité de la réalité a finalisé son divorce avec son ex-mari Joe Giudice, avec qui elle partage les filles Gia, 20 ans, Gabriella, 17 ans, Milania, 15 ans. , et Auriana, 12.

« La MEILLEURE chose qui soit sortie de 2020 », Giudice a légendé une photo avec Ruelas à l’époque. En juillet, le couple a célébré son premier anniversaire avec un tendre post Instagram. « Un an, wow, je n’aurais jamais imaginé comment dans un an je me sentirais si aimé. Vous êtes si gentil, solidaire et aimant », a écrit la star de Bravo à l’époque. « Vous prenez beaucoup de soin et de considération dans tout ce que vous faites. Vous avez montré tellement d’amour à mes filles, je vous adore. J’admire votre incroyable parentalité et votre éthique de travail, et la passion que vous mettez dans tout ce que vous faites. Vous m’avez fait sourire chaque jour depuis un an et je t’aime aujourd’hui et tous mes lendemains. »

Giudice a également appelé Ruelas son « âme soeur » lors d’une apparition en mars sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, disant à Cohen que les deux envisageaient peut-être de se marier. « Je veux dire, vous savez, je le sens, alors nous verrons ce qui se passe », a-t-elle déclaré. En mai, Ruelas a fait ses débuts sur RHONJ, avec Giudice disant de son nouveau beau, « J’aime que Louie m’obtienne et j’ai toujours voulu ça. Et c’est tellement fou parce que je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais c’est le meilleur que j’ai ressenti depuis très longtemps. »