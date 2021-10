La star de Real Housewives of Beverly Hills, Dorit Kemsley, et son mari, Paul « PK » Kemsley, se sont exprimés après que trois hommes ont fait irruption dans leur maison d’Encino, en Californie, mercredi. Dans une déclaration publiée sur la page Instagram de Kemsley, le couple a remercié ses fans pour leur soutien et a déclaré qu’ils « allaient bien » après le vol. Kemsley, 45 ans, aurait été détenue sous la menace d’une arme lors du vol, qui s’est produit juste après son retour en Californie après avoir assisté au mariage d’un neveu à Londres.

« Je tiens à vous remercier tous pour vos aimables paroles de soutien », a écrit Paul sur Instagram vendredi. « Dorit et moi-même avons été submergés par la démonstration d’amour. Nous ne pouvons pas répondre à tous les messages (je ne peux même pas répondre à tous les textes et à toutes les applications).., alors je voulais vous dire tout ce que nous faisons ok. Je suis à la maison et nous sommes tous ensemble et nous surmonterons cela. Les bébés sont formidables, ils sont… totalement inconscients et la vie va revenir à la normale, espérons-le, très rapidement. » Paul a inclus une photo du couple avec leurs enfants, Jagger, 7 ans, et Phoenix, 5 ans.

Le couple a partagé la déclaration après que trois hommes se seraient introduits par effraction dans leur maison juste avant 23 heures mercredi soir alors que Kemsley dormait, a déclaré une source proche de la star de Bravo au Daily Mail. Paul n’était pas chez lui au moment de l’attaque et s’est précipité en Californie pour être avec sa femme. Les intrus auraient fait irruption dans la maison par la porte de la classe de leurs enfants. Deux suspects se sont rendus dans la chambre de Kemsley et l’ont attrapée. « Ne faites pas de mal à mes bébés. Ne me tuez pas. Je suis une mère », leur aurait-elle dit. L’un des hommes aurait dit à l’autre de « la tuer ».

Les intrus ont passé environ 20 minutes dans la maison, volant les bijoux et les sacs à main de Kemsley. Des sources policières ont déclaré à NBC News qu’environ 1 million de dollars d’objets de valeur avaient été volés. Personne n’a été blessé pendant le vol et les voleurs ne seraient pas entrés dans les chambres des enfants de Kemsley. Le département de police de Los Angeles a publié plus tard un communiqué de presse confirmant qu’il y avait eu un vol dans une maison d’Encino, mais n’a pas nommé la victime. Les suspects ont fui les lieux dans un camion noir, a indiqué la police. « Les suspects sont décrits comme étant trois hommes noirs, âgés de 20 à 30 ans, portant des sweats à capuche noirs et des pantalons noirs », indique le communiqué de la police.

Kemsley, qui est également créatrice de mode, a rejoint The Real Housewives of Beverly Hills au cours de la saison 7 en 2016. Son mari est promoteur immobilier et est vice-président de Tottenham Hotspur et président du New York Cosmos. Après l’annonce du vol, les stars de RHOBH Erika Jayne, Lisa Rinna et Teddi Mellencamp ont toutes été photographiées en visite au domicile de Kemsley jeudi. Kyle Richards s’est également arrêté pour soutenir Kemsley.