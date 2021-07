La star de “Real Housewives” souffre d’une urgence médicale pendant le tournage

Les vraies femmes au foyer de Miami ont reçu la visite de certains ambulanciers cette semaine après que Julia Lemigova est soudainement tombée malade lors du tournage à Montauk, New York. L’équipe de production a appelé le 911 après que Lemigova a commencé à se sentir malade pendant la production jeudi. Les femmes au foyer tournaient sur le toit d’une belle maison à New York dans le cadre des vacances des acteurs. TMZ rapporte que Lemigova a été touchée par un épuisement dû à la chaleur et a été en surchauffe, alors quelqu’un à l’intérieur de la maison a appelé le 911 car ils pensaient qu’elle serait mieux aidée par des professionnels.

Le rapport d’East Hampton PD indique qu’un EMT est arrivé à la maison vers 11h30 en réponse à un appel disant que quelqu’un dans la maison se sentait nauséeux et faible. L’EMT a administré une intraveineuse, mais elle n’a pas été emmenée à l’hôpital. Les caméras ont capturé toute l’épreuve depuis que les dames craquaient pour célébrer la nouvelle ligne de bijoux de Larsa Pippen.

Lemigova ne faisait pas à l’origine partie de la série lorsque la série a été créée pour la première fois sur Bravo, mais a été ajoutée pour le redémarrage à venir sur Peacock. L’ancien mannequin russe, qui est marié à la star du tennis Martina Navratilova, n’était que l’un des nouveaux ajouts au redémarrage. NBC n’a pas encore confirmé le casting complet, mais les fans pensent que Kiki Barth, Nicole Martin, Guerdy Abraira rejoindront les stars d’OG Alexia Echevarria, Marysol Patton et Adriana de Moura. L’ex-femme de Phil Collins, Orianne Cevey, et la chanteuse Paulina Rubio pourraient également avoir une chance de gagner une place dans Housewives. Pippen a confirmé son retour en juin. Ses représentants ont fait l’annonce à la suite d’informations selon lesquelles toutes les anciennes femmes au foyer de Miami devaient auditionner pour un autre poste. “J’entends que tout le monde et leur mère auditionnent”, a déclaré un initié à Page Six. Andy Cohen est attaché en tant que producteur exécutif aux côtés de Matt Anderson, Nate Green et Cooper Green chez Purveyors of Pop.

En plus de l’ajout de Real Housewives au service de streaming, Peacock ajoutera également une nouvelle série non scénarisée intitulée Ex-rated. Hébergée par Cohen, la série « mettra au défi les célibataires adultes de tous âges et de tous horizons de faire face à des commentaires bruts et non filtrés sur tout, de leur personnalité aux prouesses sexuelles et aux compétences relationnelles afin de découvrir où ils se sont trompés et comment ils peuvent s’améliorer », selon à un communiqué de presse.