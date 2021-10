La star de ‘RHOA’ Kandi Burruss fait face à des problèmes juridiques avec un restaurant populaire d’Atlanta des mois après l’échec de l’inspection sanitaire

La star de Real Housewives of Atlanta, Kandi Burruss, n’a pas eu la meilleure des chances avec ses restaurants populaires d’Atlanta. Burruss et son mari Todd Tucker possèdent deux restaurants dans le cadre de leur société Burruss Tucker Restaurant Group LLC : Old Lady Gang, un restaurant de soul food, et Blaze, un restaurant haut de gamme de steaks et de fruits de mer. Le couple est accusé de devoir plus de 5 000 $ d’impôts garantis.

Radar Online rapporte que le privilège est apparemment lié aux taxes professionnelles de Burruss et Tucker, qu’ils sont censés payer sur une base trimestrielle. En juillet 2021, Burruss et Tucker ont été frappés d’un privilège distinct sur un projet de loi de 2020 indiquant qu’ils devaient des arriérés d’impôt. À l’époque, les restaurateurs étaient accusés de devoir plus de 15 000 $ pour l’année. Le grand total s’élève à plus de 20 000 $.

Les problèmes fiscaux surviennent quelques mois seulement après que Blaze a échoué aux inspections sanitaires. Lors d’une récente inspection sanitaire, le restaurant a échoué et a été fermé pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’ils rectifient un certain nombre de problèmes. Il a actuellement une cote C. Certains des problèmes répertoriés dans l’inspection sanitaire échouée incluent l’inspecteur notant que des aliments périmés sont utilisés, que les aliments ne sont pas conservés à des températures appropriées et que les aliments ne sont pas correctement étiquetés.

Burruss a également été interpellé par un patron de Blaze qui a déclaré qu’il avait été facturé pour des glaçons pour sa libation, ainsi que pour des plaintes concernant le prix excessif de la nourriture et des boissons. Après avoir fait exploser Burruss sur les réseaux sociaux, l’équipe de Burruss a rectifié le reçu et a déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu. Les deux parties ont publié des déclarations sur les réseaux sociaux confirmant qu’elles s’étaient parlées et étaient parvenues à un accord mutuel.

Old Lady Gang a eu ses propres problèmes, notamment une fusillade qui a eu lieu sur le parking de l’un de ses emplacements. Il a actuellement une note C et n’a pas reçu de note A depuis février 2021. Burruss n’a pas encore commenté publiquement la question fiscale.