La star de ‘RHOBH’ Dorit Kemsley brise le silence après une invasion de domicile

Dorit Kemsley dit qu’elle et sa famille ont renforcé la sécurité de leur maison depuis l’effrayante invasion de domicile qui a failli lui coûter la vie – mais cette maison pourrait bientôt être dans leur rétroviseur.

Nous avons eu la star de ‘RHOBH’ vendredi soir avec son mari, Paul, et quelques amis … et elle a en fait parlé un peu de l’épreuve. Découvrez ce qu’elle a à dire : il semble que sa famille prenne des mesures immédiates pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

Regardez … Dorit dit qu’ils ont depuis obtenu un service de sécurité 24 heures sur 24 chez eux, et cela semble être nouveau – car elle nous dit qu’elle était seule quand cette effraction eu lieu.

Elle nous dit également que leurs enfants – qui étaient également dans la maison à l’époque – étaient sa priorité absolue et la seule chose à laquelle elle pensait. Quant à savoir s’ils déménageront ou non, elle ne révèle pas ses cartes ici, mais plus tard… son mari l’a fait.

PK dit qu’en effet, ils envisagent de foutre le camp de Dodge – mais ne divulguent pas exactement où ils pourraient chercher à se déplacer ensuite. Probablement plus sûr de cette façon, franchement. Il dit également qu’il n’y a aucune piste du côté des flics quant à savoir qui pourrait avoir réussi ce casse.

Il y a aussi ça… nous avons demandé à Dorit si elle pensait que la publication en ligne pouvait avoir contribué à sa prise de cible, et elle dit que c’est possible. Il semble qu’elle en tiendra compte à l’avenir.

Samedi, elle a remercié tous ceux qui ont tendu la main avec le soutien … notant que ses enfants ont dormi tout au long de l’affaire. Dorit ajoute qu’elle s’est replongée dans le travail et qu’elle traversera le traumatisme en privé … ceci pendant que le LAPD continue d’enquêter.